Levica: Čas je, da resno pretehtamo idejo o legalizaciji konoplje

Po besedah vodje shoda Mateja Svetine je ta namenjen izobraževanju, informiranju in protestiranju proti škodljivim politikam na področju konoplje in kanabisa.

Organizatorji Marihuana marša si prizadevajo za odpravo prohibicije konoplje, saj nasprotujejo stigmatizaciji in kriminalizaciji uporabnikov konoplje. "Zahtevamo legalizacijo konoplje v industrijske, medicinske in rekreativne namene ter se zavzemamo za svoboden in reguliran trg ter trajnostni razvoj," je dejal Svetina.

Levica: Legalizacija konoplje na reguliranem trgu prinaša koristi za uporabnike

K legalizaciji konoplje pozivajo tudi v stranki Levica, kjer avtorjem nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2023−2030 predlagajo, naj Slovenija skozi resno, odgovorno in informirano razpravo pristopi k legalizaciji konoplje. Predlagajo, da v resolucijo vključijo zavezo, da se do konca leta 2025 preučijo pozitivne in negativne posledice legalizacije konoplje za posameznika in družbo.

Predlagajo, naj zakon omogoči gojenje kanabisa za lastno uporabo, dovoli prodajo in nakup kanabisa starejšim od 18 let ter določi najvišjo dovoljeno vsebnost THC v kanabisu za rekreativno uporabo. Zakon naj predpiše enotno embalažo za prodajo kanabisa, na kateri naj bodo navedene vsebnosti THC, CBD in drugih učinkovin, in prepove oglaševanje uporabe kanabisa z vsebnostjo THC.

V Levici so prepričani, da legalizacija na reguliranem trgu prinaša koristi za uporabnike v obliki varnega dostopa do konoplje in nadzora nad vsebnostjo snovi, prav tako pa olajša dostop do zdravstvenega sistema uporabnikom v primerih, ko je to potrebno. Menijo, da uživanje konoplje ne predstavlja večjega tveganja za zdravje kot uživanje alkohola ali tobaka.

"Ne moremo pričakovati drastičnega povečanja rednih uživalcev, zlasti med mladimi, saj imajo ti po uradnih raziskavah že zdaj izjemno lahek dostop do trave," še menijo v Levici.