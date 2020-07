Levica bi podprla prehodno vlado, katere edini cilj bi bil sklic predčasnih volitev

Potem ko je prvak LMŠ Marjan Šarec sporočil, da so pogojno pripravljeni podpreti konstruktivno nezaupnico vladi, so podobno danes pojasnili v Levici. A pod pogojem, da ima prehodna vlada le en cilj, to je sklic čim prejšnjih predčasnih volitev. Za uspeh nezaupnice bi potrebovali tudi nekaj glasov koalicije, a za zdaj kaže, da je ta trdna, piše STA.

Koordinator Levice Luka Mesec je v današnji izjavi v DZ spomnil, da so po januarskem odstopu Marjana Šarca vseskozi menili, da so najboljša možnost čim prejšnje predčasne volitve. "Imamo nesprejemljivo vlado in v DZ zatečeno stanje," je pojasnil. So pa po njegovih navedbah pripravljeni podpreti tudi konstruktivno nezaupnico vladi, a pod pogojem, da ima prehodna vlada le en cilj, to je sklic čim prejšnjih predčasnih volitev.

Kot je dejal Mesec, se morajo najprej pogovoriti, kako priti do nezaupnice, torej do alternativnega mandatarja in 46 glasov. To je po njegovem mnenju največja ovira, saj jih ima opozicija sama 39.

"Imel bi častno nalogo"

"Ta mandatar bi imel častno nalogo oziroma funkcijo: da bi služil kot nekdo, ki bi to vlado spravil z oblasti in odprl pot na predčasne volitve," je prepričan Mesec. O potencialnem imenu se morajo v opoziciji temeljito pogovoriti, je dodal.

Tudi Šarec se je po januarskem odstopu s premierskega položaja vseskozi zavzemal za predčasne volitve. Idejo za konstruktivno nezaupnico vladi, o kateri so se bili ves čas pripravljeni pogovarjati v SD in SAB, je Šarec še v nedeljo označil za pomanjkljivo. V sredo pa je sporočil, da so v LMŠ pripravljeni podpreti prehodno vlado pod nekaterimi pogoji. Najprej je poudaril, da mandatar ne bi bil član nobene politične opcije.

Foto: STA

A za uspeh nezaupnice bi potrebovali nekaj glasov koalicijskih poslancev. Opozicijske stranke so ob tem večkrat pokazale na možnost teh glasov pri nekdanjih partnericah SMC in DeSUS. A za zdaj kaže, da so poslanci teh strank trden člen Janševe koalicije.

"Ne vem, kako si Šarec to predstavlja, da nas je nekoč zapustil in pustil viseti v zraku, zdaj bi ga pa podprli. Ne vidim nobenega razloga za to," pa je danes dejala vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga. Tako konstruktivne nezaupnice ne bi po njenih besedah podprli v nobenem primeru oziroma ne glede na to, kdo bi bil predlagan kandidat za mandatarja. "Preslabe izkušnje imamo s tem," je dodala Sluga.

Jurša: Šarec ni v stanju za vodenje vlade

"Šarec je imel oblast v svojih rokah, a jo je predal v roke Janezu Janši. S tem odstopom je povedal, da ni v stanju za vodenje vlade oziroma stvari niso tekle tako, kot si je zamislil," pa je že v sredo dejal vodja poslancev DeSUS Franc Jurša. Zdaj ima Šarec oziroma celotna opozicija možnost, da vloži nezaupnico vladi, je dodal.

Spomnil je, da je DeSUS v koaliciji in je jasno, kako bodo ob tem ravnali. "V koalicijo smo šli zato, ker so nam v prvih razgovorih povedali, kaj je možno od našega programa sprejeti. Če se bo to uresničilo, smo lahko tudi zadovoljni," je dejal.

Pred nekaj dnevi pa so predsedniki koalicijskih SDS, SMC, NSi in DeSUS s SNS in poslancema manjšin podpisali sporazum o sodelovanju. Slednje so tudi v opoziciji označili kot zgolj formalen dokaz trdnosti koalicijske večine.