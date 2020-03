Lenarčič opozarja na nujnost sodelovanja pri zajezitvi koronavirusa

Po njegovih besedah je to epidemijo treba jemati resno in se pripraviti na morebiten izbruh tudi drugod, kot kaže izkušnja Italije. "To se lahko zgodi tudi drugje, tudi v Sloveniji. Jaz bi celo rekel, da je bolj verjetno, da se to zgodi še kje, kot da se ne bo zgodilo," je dejal.

Kot je pojasnil evropski komisar za krizno upravljanje, je Evropska komisija sprožila vse svoje mehanizme koordinacije in odzivanja na krizne razmere. "Treba je sodelovati tako na evropski, kot na globalni ravni," je poudaril.

Na vprašanje o dogajanju v Turčiji, ki odpira meje za migrante, pa opozoril na dogovor med EU in Turčijo in izpostavil, da Turčija gosti največje število beguncev na svetu, blizu štiri milijone. "Velika večina od teh je beguncev iz Sirije in ne bi bilo prav, da bi Turčija to breme nosila sama. Zato je ta dogovor tudi nastal. Evropska unija pa računa, da bo Turčija dogovor spoštovala in da ne bo omogočala nenadzorovanega pretoka beguncev oziroma migrantov proti zahodu," povzema STA.

"Tudi migranti so ljudje in imajo človekove pravice"

EU in Evropska komisija po njegovih besedah sicer neposrednega vpogleda v stanje na mejah in ravnanje z migranti nimata. Migracije in vstop v državo so v pristojnosti države članice. Je pa Lenarčič opozoril, da so tudi migranti ljudje, da imajo človekove pravice in te je treba spoštovati.

Lenarčič je v pogovoru sicer glede nastajajoče nove vlade v Sloveniji dejal, da pričakuje dobro sodelovanje z vsako vlado v Sloveniji in v drugih državah članicah. "Tukaj ne pričakujem nobenih težav," je dodal. Kar zadeva vprašanje arbitraže s Hrvaško pa je poudaril: "Evropska komisija je svoje stališče o razsodbe arbitražnega sodišča že podala in tega stališča ni spremenila. Stališče je, da je treba razsodbo izvršiti," še piše STA.