Sedmica, glavni dobitek v igri na srečo Loto, je bila v zgodovini samostojne Slovenije do zdaj izžrebana 330-krat, od uvedbe evra pa 120-krat. Kot so za Siol.net sporočili z Loterije Slovenije, je igra Loto v Sloveniji ustvarila največ evrskih milijonarjev od vseh iger na srečo, kar 55 od šestdesetih. Štirje so bili medtem zmagovalci kroga žrebanja v igri Eurojackpot, med drugim slovenski rekorder v Žalcu z dobitkom v višini več kot 28 milijonov evrov, nekdo iz Slovenije pa je kar 11 milijonov evrov lani zadel tudi v igri Vikinglotto.

Najvišja mogoča vrednost Sedmice je bila omejena na pet milijonov evrov, dobitna kombinacija za takšen znesek pa je bila v zgodovini žrebanja Lota vplačana dvakrat, prvič leta 2015 in nato še leta 2022.

To je deset najvišjih dobitkov v igri Loto:

Mesto Dobitek Vrednost (v evrih) Datum vplačila Kraj vplačila 1. Sedmica 5.000.000,00 8. 7. 2015 Koper 2. Sedmica 5.000.000,00 9. 10. 2022 Spletno mesto Loterija.si 3. Sedmica 4.872.229,44 29. 1. 2012 Maribor 4. Sedmica 4.603.768,63 9. 9. 2018 Ravne na Koroškem 5. Sedmica 4.522.103,66 8. 9. 2019 Grosuplje 6. Sedmica 4.264.461,24 21. 7. 2021 Bled 7. Sedmica 4.038.623,59 27. 9. 2020 Spletno mesto Loterija.si 8. Sedmica 3.826.930,97 17. 9. 2014 Spletno mesto Loterija.si 9. Sedmica 3.486.281,64 29. 6. 2016 Domžale 10. Sedmica 2.886.714,15 19. 1. 2014 Jesenice

(Najvišji dobitek v igri Loto plus, torej kombinacija Loto 7 Plus, je bil medtem vreden 2.547.078,73 evra, vplačan pa je bil 29. avgusta 2012 na spletnem mestu Loterija.si.)

Najvišji dobitek na Lotu v letu 2023, Sedmica v vrednosti 1,896 milijona evrov, je bil prek spletnega mesta Loterija.si vplačan 8. februarja. Sedmica je bila letos sicer nazadnje vplačana 11. 6. v Rogatcu, dobitek pa je znašal okroglega pol milijona evrov. Foto: STA ,

Od prvega žrebanja leta 1962, ki je bilo še v Beogradu pod okriljem Jugoslovanske televizije in ko je bilo v bobnu kar 49 kroglic, izvlekli pa so jih šest, je bilo izvedenih že 3.870 krogov Lota. Žrebanje kombinacije sedmih številk, torej Sedmice, se je nadaljevalo od leta 1985. Žreb Lota je sprva potekal ob nedeljah, Loterija Slovenije pa je leta 2006 dodala še en, sredin termin.

Igralci Lota so v slabih desetih letih vplačali za več kot pol milijarde evrov listkov

Loterija Slovenije je v obdobju med letoma 2013 in 2022 od igralcev Lota prejela kar 528,9 milijona evrov vplačil, v enakem obdobju pa je bilo izplačanih 267,7 milijona evrov dobitkov, so za Siol.net sporočili z Loterije Slovenije.

Občine so v tem obdobju od davkov od izplačanih dobitkov prejele 20,7 milijona evrov, proračun države pa so davki, vezani na prirejanje igre na srečo, med letoma 2013 in 2022 napolnili s skoraj 54 milijoni evrov.

Pri Loteriji Slovenije so dodali, da so igralci Lota v zadnjih desetih letih prek vplačil kombinacij za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij skupno zbrali 95,8 milijona evrov.

Neverjetni zgodbi: nekdo je Sedmico zadel dvakrat, nekdo drug ni prišel po 1,3 milijona evrov

Anton Klaneček iz Starš je zmagovalno kombinacijo vplačal dvakrat, v letih 2003 in nato še 2007, Sedmici sta mu skupno prinesli (preračunanih) 700 tisoč evrov. Kupil si je sicer hišo in avtomobil nižjega cenovnega razreda, a je imel kljub zneskom, ki bi marsikomu spremenili življenje, morda bi se nekateri lahko celo zelo zgodaj upokojili, od tega denarja zaradi partnerskega spora bolj malo. Za golo preživetje je prejemal celo pomoč države in Karitas, je pred leti poročalo več medijev.

Leta 2014 medtem nihče ni dvignil dobitka Loto 6 v vrednosti kar 1,3 milijona evrov. Zmagovalna kombinacija je bila 20. julija 2014 vplačana na prodajnem mestu Pošte Slovenije na Tacenski ulici v Ljubljani. Kot so za Siol.net pojasnili pri Loteriji Slovenije, so dobitnika aktivno iskali, a brez uspeha. Loterija je 1,3 milijona evrov 9. novembra 2014 nato vrnila v igro Loto.

"Nekateri šele ob prevzemu dobitka končno verjamejo, da so zadeli na loteriji"



Dobitniki, sploh tisti, ki so pravilno napovedali Sedmico, se na novico, da so zadeli večjo količino denarja, praviloma odzovejo z veseljem in srečo, a je prisotnega tudi precej strahu in negotovosti, so sporočili pri Loteriji Slovenije. Skoraj vsem je sicer skupno, da jih večina želi čim prej opraviti formalnost pri prevzemu dobitka. "Nekateri šele v trenutku, ko izročijo potrdilo o vplačilu, kar je edini dokument, na podlagi katerega lahko izplačamo dobitek, in prodajalka še enkrat preveri istovetnost potrdila, verjamejo, da so res rojeni pod srečno zvezdo," so pojasnili za Siol.net. Foto: STA

Dobitniki, sploh tisti, ki so pravilno napovedali Sedmico, se na novico, da so zadeli večjo količino denarja, praviloma odzovejo z veseljem in srečo, a je prisotnega tudi precej strahu in negotovosti, so sporočili pri Loteriji Slovenije. Skoraj vsem je sicer skupno, da jih večina želi čim prej opraviti formalnost pri prevzemu dobitka.



"Nekateri šele v trenutku, ko izročijo potrdilo o vplačilu, kar je edini dokument, na podlagi katerega lahko izplačamo dobitek, in prodajalka še enkrat preveri istovetnost potrdila, verjamejo, da so res rojeni pod srečno zvezdo," so pojasnili za Siol.net.



Opozorili so, da loterija z dobitniki poznejših stikov nima, saj njihovo zasebnost varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Loterija Slovenije objavi le kraj vplačila dobitnega listka, ki pa ni nujno enak stalnemu prebivališču dobitnika.



"Do vseh zgodb o dobitnikih na loteriji, ki se pojavljajo v medijih, se dokopljejo izključno novinarji sami. Res je sicer, da se veliko županov posameznih občin rado pohvali, da so prejeli 15-odstotni davek od dobitka pri igrah na srečo, in je to potem povod za iskanje srečnih dobitnikov," so še dodali pri Loteriji Slovenije.

Kakšna bo igra Loto v prihodnje?

V bobnu za žrebanje Lota, ki bo v novem formatu prvič izvedeno v sredo, 4. oktobra, bo odslej 44 številk. Glavni dobitek bo zdaj Šestica, kar pomeni, da bo treba pravilno napovedati šest številk.

S tem se, pojasnjujejo pri Loteriji Slovenije, statistično povečuje možnost za katerikoli dobitek, tudi glavni. Število vseh mogočih kombinacij se bo s 15,3 milijona namreč znižalo na sedem milijonov, verjetnost zadetka kateregakoli dobitka pa se tako poveča z ena od 45 na 1 od 11. To pomeni, da bo ob nespremenjenem številu vplačanih kombinacij možnost za zadetek štirikrat večja kot prej, pogosteje pa bosta torej izžrebana glavna dobitka, Šestica in 6 Plus.

Zagotovljeni sklad za Šestico bo sicer znašal 400 tisoč evrov, novost pa bo, da višina sklada ne bo več omejena navzgor (pri Sedmici je bil "strop" pet milijonov evrov).

Cena igranja Lota bo ostala nespremenjena.