Kristjani bodo božič pričakali pri polnočnicah

Po cerkveni tradiciji je na predvečer božiča sveti večer, ko se ljudje zberejo doma, blagoslovijo dom in pojedo božično večerjo. Nato se odpravijo k polnočnicam, kjer pričakajo Jezusovo rojstvo, naslednji dan pa še k jutranjim in dopoldanskim božičnim mašam.

Mnogi na sveti večer postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce, ki so tudi sicer najbolj prepoznavna zunanja znamenja božiča.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo polnočno mašo vodil v novomeško stolnici. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo polnočno mašo daroval v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici.

Papež Frančišek bo imel polnočno mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu, začela pa se bo nekoliko prej kot običajno, ob 19.30 uri.

Božič velja za drugi največji krščanski praznik, takoj za veliko nočjo. O Jezusovem rojstvu govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik. Motiv deteta v jaslih hleva je tudi osrednji motiv jaslic.

Božič 25. decembra, ki je v Sloveniji od leta 1991 tudi dela prost dan, obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, pa ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznujejo 7. januarja.

Slovenski škofje: Naj nam božič utrdi vero, prinese mir, veselje in novo upanje

Slovenski škofje so v poslanici pred božičem vsem zaželeli blagoslovljene praznike, ob tem pa izpostavili upanje, ki ga prinaša Jezusovo rojstvo. "Tako kot rojstvo otroka pomeni upanje za družino, tako božje rojstvo pomeni upanje za celotno človeštvo," so zapisali. Vsem so zaželeli, naj jim božič utrdi vero, prinese mir, veselje in novo upanje.

V poslanici so izpostavili, da božič ni zgolj obletnica Jezusovega rojstva, ampak je dejstvo, ki je zaznamovalo celotno zgodovino. "Z njim je namreč Bog prišel prebivat med nas", so zapisali.

Božje rojstvo po oceni škofov presega meje časa in prostora, ob tem pa celotnemu človeštvu prinaša upanje, kar je "posebno pomembno v času, ko doživljamo vojno, različne oblike nasilja in druge vrste negotovosti".

Spomnili so, da se Jezus ni rodil v toplem domu, temveč na poti, v mrazu in negotovosti. "Tudi v tem času mnogi trpijo zaradi različnih oblik nepravičnosti. Njihov božič je podoben tistemu na betlehemskih poljanah in begu svete družine v Egipt. Spomnimo se osamljenih in onemoglih, bolnih in tistih, ki v teh dneh v bolnišnicah skrbijo zanje, pa vseh tistih, ki delajo in skrbijo, da lahko mi v miru praznujemo. Tudi po njih Gospod prihaja k nam," so zapisali.

Blagoslovljen božič so zaželeli vsem družinam in posameznikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu ter drugim krščanskim Cerkvam in skupnostim.