Kriminalisti zaradi suma goljufij pri izdajanju gradbenih dovoljenj obiskali ljubljansko upravno enoto

Kriminalisti so zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic 17. marca opravili hišne preiskave v Ljubljani, so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Zlorabe je osumljena ena fizična oseba, ki je po navedbah policije niso pridržali. Več informacij nam zaradi interesa preiskave, ki še poteka, niso želeli posredovati.

Po naših neuradnih informacijah pa so kriminalisti obiskali bežigrajsko izpostavo Upravne enote (UE) Ljubljana na Linhartovi cesti, kjer so pod drobnogled vzeli javnega uslužbenca A. L., višjega svetovalca na Oddelku za okolje in prostor. Za pojasnila smo prosili UE, a nam odgovorov še niso posredovali. Kot so nam pojasnili, bodo te zagotovili v skladu z Zakonom o medijih, kar pomeni najpozneje v sedmih delovnih dneh.

Zanimalo nas je, česa je osumljen zaposleni, ali je še vedno v delovnem razmerju in kakšno je stališče vodstva do tovrstnih ravnanj zaposlenih. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Po neuradnih informacijah so kriminalistično preiskavo sprožili zaradi sumov nepravilnosti pri postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt Center Bellevue v Šiški v Ljubljani. Investitor, ki pospešeno gradi stanovanjsko-poslovni objekt ob Celovški cesti nasproti Hale Tivoli, je podjetje Bellevue Living.

Po navedbah bližnjih stanovalcev oziroma oškodovancev so bila v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pomembno in evidentno kršena številna pravila. A kljub temu se gradbena dela ves ta čas nemoteno nadaljujejo. Oškodovanci so prepričani, da gre za jasno in zavestno izigravanje postopkov. Da je tako, je z odločbo potrdilo tudi ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je ugodilo njihovi pritožbi v zvezi z zavrženjem predloga za obnovo postopka. Iz odločbe MOP je razvidno, da nič ne more opravičiti ravnanja UE, ki jim zadnjega izdanega gradbenega dovoljenje ni niti vročilo, s čimer jim je odvzel status, pred tem že priznanega, udeleženca postopka.

MOP je povzel tudi ugotovitve o namenskem "nagajanju" upravnega organa ter nevročanju oz. vročanju z zamudo, kar je prispevalo k temu, da se je, ob tem, da so jih postopkovno izločili, postopek zavlačeval, hkrati pa je ravno to omogočalo, da se gradbena dela ves ta čas nemoteno nadaljujejo.

Zanimivo je tudi, da je investitor po pridobitvi gradbenega dovoljenja in začetku gradnje kmalu zatem pridobil novo gradbeno dovoljenje, v katerem pa so bili izločeni stranski udeleženci v postopku. Nekaj dni je imel tako veljavni celo dve gradbeni dovoljenji.