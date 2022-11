Kriminalisti ovadili zakonca Šuštar in še dve drugi osebi

Koprski kriminalisti so kazensko ovadili ustanovitelja podjetij Selea in Marinblu, zakonca Šuštar, in še dve drugi osebi. Kot je poročala RTV Slovenija, so ovadeni obdolženi kršenja pogodb o zaposlitvi, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja. V kršitvi je bilo oškodovanih 24 delavcev.

"Šlo je za to, da se niso izplačevali predvsem dodatki, govorimo o dodatkih na nočno delo, na nedeljsko delo, na delo ob praznikih. Ni se spoštovalo določb glede počitka, tako dnevnega kot tedenskega, in števila ur tedenske kvote dela," je v izjavi za javnost povedal Dejan Grandič iz sektorja kriminalistične policije PU Koper in dodal: "V določene evidence, ki jih mora voditi po zakonu, je odgovorna oseba omogočala vpisovanje lažnih podatkov glede števila opravljenih ur dela."

V podjetju kršili pravice delavcev

Podjetje Marinblu s Kozine se je v zadnjih mesecih veliko pojavljalo v medijih zaradi opozoril o hudih kršitvah pravic delavcev in načina dela, ki naj bi potekalo v nehigieničnih razmerah, pri čemer naj bi se na novo pakiralo tudi oporečne ribe.

Kljub številnim zahtevam za zaprtje obrata ter več inšpekcijskim nadzorom - julija je o tej problematiki razpravljal tudi odbor DZ za delo - se takrat uprava za ta ukrep ni odločila.

Kriminalisti vložili tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ponarejanja ali uničenja poslovnih listin

Kot je zapisano v zakonu, je za kratenje temeljnih pravic delavcev predpisana najmanj triletna zaporna kazen, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dveletna zaporna kazen.

Na podlagi vseh zbranih ugotovitev so na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru podali tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ponarejanja ali uničenja poslovnih listin, so sporočili s PU Koper.

O nepravilnostih v podjetju in izkoriščanju delavcev v družbah Selea in Marinblu na Kozini je junija prva poročala Televizija Slovenija. Zaposleni, med katerimi so bili tako Slovenci kot tuji državljani, so delali 12 in več ur dnevno, opisan je bil celo primer 40-urnega delovnega dne.

Med delom so bili delavci ves čas pod nadzorom kamer, indijski delavci pa so bili nastanjeni kar v poslovnem obratu, je poročala TV Slovenija.