Zakonca Šuštar gradita razkošno vilo na Obali

Lokacijo razkošne vile nad Izolo je prvi razkril tednik Reporter. Ob sumih izkoriščanja zaposlenih, mobingu, neizplačevanju plač in okoriščanju na račun tujih delavcev se zato upravičeno pojavljajo vprašanja o virih financiranja nepremičnine. Rosana Šuštar je za POP TV pojasnila, da gre za družinsko hišo, ki jo gradita s pomočjo posojila. Zavrnila je, da gre za porabo 2,2 milijona evrov evropskih sredstev, ki jih je podjetje Marinblu pridobilo za gradnjo nove pakirnice rib.

Rosana Šuštar z odvetnikom Milanom Vajdo Foto: STA Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki sta mu Šuštarjeva napovedala kazenski pregon, meni, da so sumi glede financiranja razkošne vile na mestu. Kot je pojasnil v oddaji 24ur zvečer, "ne gre le za to, da gradita elitno vilo, gradita jo tudi na elitnem delu elitne lokacije. Njuna vila je na vrhu hriba in gleda navzdol na druge elitneže. To je nov nivo privilegiranosti," je opozoril.

Inšpekcijske službe obrata niso zaprle

Podjetje Marinblu iz Kozine se v zadnjih mesecih veliko pojavlja v medijih zaradi opozoril o hudih kršitvah pravic delavcev in načina dela, ki naj bi potekalo v nehigieničnih razmerah, pri čemer naj bi se na novo pakiralo tudi oporečne ribe.

Uprava za varno hrano je sicer v obratu junija opravila izredni inšpekcijski pregled, v katerem je med drugim ugotovila higiensko-tehnične pomanjkljivosti, pozneje je opravila še dodatne nadzore.

Po navedbah vodje sektorja za veterinarski nadzor v upravi Katice Florjanc so higienske razmere v obratu trenutno urejene, izvajalec pakiranja ne izvaja več, saj za to nima ustreznega kadra. Trenutno so po njenih navedbah v podjetju zaposlene le tri osebe, ki izvajajo zgolj dejavnost skladiščenja.

Težave v podjetju so se po njenih besedah začele spomladi z zaposlitvijo tujih delavcev, ki niso znali slovensko. Delavci so bili po zagotovilih delodajalca na izobraževanju, a izvajalec, kot je povedala Florjančeva, ni mogel dokazati, da poznajo vsa pravila za delo.

Inšpekcijski pregled ob navzkrižnem preverjanju po njenih besedah ni mogel dokazati sledljivosti izdelkov in sledljivosti živalskih stranskih proizvodov, zaradi česar so uvedli prekrškovne postopke in ukrepe za odpravo nepravilnosti, tudi znotraj protokolov podjetja.

Kljub številnim zahtevam za zaprtje obrata se uprava za ta ukrep ni odločila.