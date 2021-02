Kriminalisti obiskali pogorišče Mozirske koče, preiskava se nadaljuje #foto

Včeraj so celjski kriminalisti v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija opravili ogled pogorišča Mozirske koče, ki jo je v sredo zvečer v celoti uničil požar. Pri ogledu, ki je trajal ves dan, so ogledniki zavarovali nekatere vzorce, ki jih bodo v nadaljevanju še dodatno preiskali. Vzrok požara še ni znan. Preiskava se nadaljuje.

Pri ogledu sta bila v pomoč vodnik službenega psa in pes specialist za iskanje vnetljivih snovi. "Predstavniki planinskega društva ter domačini so v času ogleda pomagali z odstranjevanjem poškodovanih delov objekta in s tem oglednikom omogočili varno opravljanje ogleda. Preiskavo aktivno nadaljujemo, k razjasnitvi posameznih okoliščin se bodo v prihodnjih dneh vključili še strokovnjaki določenih področij. Ko bo vzrok požara potrjen, vas bomo o tem obvestili," so še dodali na policiji.