Krek: Razmere so slabe, drvimo v nov val #video

Na Brdu pri Kranju so se danes na temo obvladovanja okužb z novim koronavirusom sestali predsednik vlade Janez Janša, zdravstveni minister Janez Poklukar in direktor NIJZ Milan Krek.

V tem tednu smo v Sloveniji znova zabeležili več potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom kot pred tem. Današnjih 73 okužb v primerjavi s preteklim torkom pomeni 55-odstotni skok, vse več okužb pa je posledica vse večje prisotnosti različice delta.

"Razmere so slabe po vsem svetu. Drvimo v nov val. Vsi, ki ga spremljamo, na to ves čas opozarjamo. Opravka imamo z bistveno bolj kužnim virusom, kot smo ga imeli jeseni. Poostriti je treba samozaščitne ukrepe – maske, razkuževanje, zračenje in drugo," je na sestanku dejal prvi mož NIJZ.

Krekr pozval župane, da cepijo čim več starejših od 50 let

Župane je Krekr pozval, da se občine dobro organizirajo in vzpostavijo koordinacije. Še posebej je po njegovem pomembno, da je potrebno do jeseni cepiti čim več starejših od 50 let. Ker je veliko takih, ki sami ne morejo priti do cepilnega centra, naj občine aktivirajo nevladne organizacije, da gredo na teren in vzpostavijo mobilne enote za cepljenje na domu.

Dodal je, da je vsaka jesenska smrt zaradi bolezni covid-19 nepotrebna.

"Če bi se ti ljudje cepili, ne bi umrli. Če se bomo dobro precepili, ne bomo imeli mrtvih. Cepivo zaščiti pred smrtjo in pred intenzivnimi hospitalizacijami. Zdaj je čas, ko rešujemo življenja," je dejal.

V tem tednu 70 primerov različice delta

Foto: Reuters Po neuradnih podatkih ministra za zdravje Janez Poklukarja je bilo v Sloveniji potrjenih 70 primerov okužbe z različico delta.

Vsi prisotni so pozvali k cepljenju, saj je trenutno cepiva dovolj. "Tudi pred 30 leti se ni nihče spraševal, ali je to pravi trenutek. To je trenutek, ki ga je treba vzeti in izkoristiti. Ta nam daje drugačno prihodnost. V svetu je cepivo še vedno privilegij, mi ga imamo v zadostnih količinah," meni Poklukar. Ob tem je dodal, da je v Veliki Britaniji 99,95 odstotka primerov med necepljenimi in cepljenimi z enim odmerkom.

Nekaj držav bo uvedlo obvezno cepljenje

Naslednji tedni bodo zato po njegovem pomembni, saj lahko zagotovimo, da se bo velik del javnega življenja odvijal naprej.

"Nekaj držav v Evropi bo v roku dveh ali treh tednov imelo obvezno cepljenje. Verjetno bodo te države prve zaustavile epidemijo. Gospodarstvu gre dobro, na voljo imamo investicijskih sredstev, kot jih še nikoli nismo imeli, ogromno lahko naredimo, toda če se bomo ukvarjali z zapiranjem in omejitvami gibanja v Evropi, potem te priložnosti ne bomo izkoristili," je dejal Janša in dodal, ki je skeptičen, da bi glede tega lahko dosegli soglasje v državnem zboru.

Krek je dodal, da bo pomembno cepiti tudi otroke, starejše od 12 let.

"Če bomo imeli jeseni precepljeno to populacijo, bomo imeli bistveno manj težav s šolanjem. V nasprotnem primeru nam preostane le šolanje na daljavo," je dejal o šolah.