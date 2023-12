Kot so danes sporočili iz KPK, je komisija omenjene institucije zaprosila, da jo najpozneje po zaključku obravnave obvestijo o svojih ugotovitvah, nato pa bo KPK glede na vsebino njihovih ugotovitev preučila, ali obstajajo kakršnikoli sumi kršitev, ki terjajo uvedbo nadaljnjih postopkov iz njene pristojnosti.

Predhodni preizkus v zadevi je KPK na podlagi medijskega poročanja uvedla novembra 2023. V prispevkih so mediji navajali, da je Branko Grims lastnik vile na Bledu in da je nepremičnino po nakupu v celoti prenovil in jo uporablja v turistične namene, poslovno dejavnost oddajanja nepremičnine pa da izvaja njegova žena, so povzeli v sporočilu.

V predhodnem preizkusu je komisija vpogledala v lastne in javne evidence, preverila medijske objave ter pridobila podatke Fursa in druge relevantne podatke. KPK je preverjala, ali je Grims izpolnil vse obveznosti po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije glede poročanja premoženjskega stanja in ali gre v konkretnem primeru za kakršnokoli nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Na podlagi vpogleda v lastne evidence je komisija ugotovila, da je Grims redno in pravočasno poročal o svojem premoženjskem stanju in na tem področju glede na razpoložljive podatke ni ugotovila kršitev.

KPK zadevo odstopila Fursu in Gursu

Zaradi preverbe prijave podatkov iz naslova oddajanja premoženja v najem je KPK zadevo odstopila Fursu, zaradi uskladitve podatkov katastra nepremičnin z dejanskim stanjem pa Gursu.

Področje nezdružljivosti funkcij pa za poslance primarno ureja zakon o poslancih, ki določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Ker je za presojo skladnosti ravnanj poslancev z določbami tega zakona pristojen DZ, mu je KPK odstopila zadevo v obravnavo.

Ob tem KPK opozarja, da lahko ravnanje, ko zavezanec upravljanje z lastno nepremičnino prenese na družinskega člana, predstavlja obvod zakonskih določb o nezdružljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti z opravljanjem javne funkcije. "Takšni obvodi so lahko zakoniti, ne pa tudi legitimni, hkrati pa predstavljajo visoko izpostavljenost tveganjem za nastanek kršitev. Tveganja pa lahko uradne osebe ustrezno upravljajo oziroma preprečijo kršitev samo, če pri opravljanju svoje javne funkcije delujejo z visoko stopnjo osebne integritete, transparentno in odgovorno," so še dodali na KPK.

Grims očitane nepravilnosti zanikal

V medijih so se novembra pojavile informacije, da naj oddajanje blejske vile poslanca SDS Branka Grimsa ne bi bilo v skladu z občinskimi prostorskimi akti. Kot je poročal portal Necenzurirano, Grims turistom oddaja celotno vilo, čeprav bi jo po predpisih lahko največ polovico. Blejska občina je zadevo predala medobčinskemu inšpektoratu.

Grims je zanikal očitane nepravilnosti. Pojasnil je, da je hiša družinska in se bodo vanjo preselili ob ustreznem času. Hkrati je poudaril, da je v zvezi z lastništvom vse prijavljeno v skladu z zakonom, da so redno plačani davki in poravnane vse zakonske obveznosti. Portal Necenzurirano pa je nadalje poročal, da Grims državnim organom ni sporočil točnih podatkov o velikosti in dejanski rabi omenjene nepremičnine.