KPK: Kralj je kršil zakon, ko je poskušal vplivati na imenovanje direktorja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je nekdanji generalni sekretar LMŠ Brane Kralj kršil določila zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je poskušal vplivati na postopek imenovanja direktorja Uradnega lista.

Nekdanji generalni sekretar stranke LMŠ Brane Kralj je konec avgusta lani klical prvo nadzornico Uradnega lista Ireno Prijović in ji po njenih besedah rekel, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. Kralj klica sicer ni zanikal, je pa dejal, da je želel le povedati, da je Šoltes dober kandidat. Dodal je, da je "ravnal kot generalni sekretar stranke, samoiniciativno, brez tega, da bi mu bilo karkoli naročeno". Kralj se je zaradi tega moral posloviti od mesta generalnega sekretarja.

Prijavo zaradi "neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja v postopku imenovanja direktorja Uradnega lista" je prejela tudi KPK. Ta je v postopku pridobila dokumentacijo Slovenskega državnega holdinga (SDH), družbe Hot Mobil, vpogledala v javno dostopne podatke ter opravila razgovore z obravnavano osebo in pričama. Senat komisije je 24. oktobra sprejel osnutek ugotovitev in jih poslal Kralju, ki pa izjasnitve ni podal, so sporočili s komisije.

Komisija je danes svoje ugotovitve posredovala javnosti. Kot so zapisali, so ugotovili, da ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke LMŠ predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Policija pa v tem primeru ni potrdila sumov, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.