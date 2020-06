Kostić do nove naložbe v Sloveniji

Kostić je po neuradnih informacijah Financ za slovensko Heto, na kateri je za okoli 550 milijonov evrov terjatev in okoli sto milijonov evrov nepremičnin, ponudil od 220 do 230 milijonov evrov. Za nakup so se potegovali še norveški B2, švedski DDM in češki APS.

Kostić še dodatno okrepil prisotnost na slovenskem trgu

Za novega direktorja Hete je bil imenovan Luka Bjeković, ki je po poročanju Financ zaposlen v Kostićevi družbi MK Group, in sicer kot vodja združitev in prevzemov.

S prevzemom Hete bo Kostić še okrepil svojo prisotnost na slovenskem trgu, kjer je med drugim lastnik Grand Hotela Palace v Portorožu, večinski lastnik Aerodroma Portorož in lastnik Gorenjske banke.

Heta ima več tisoč kvadratnih metrov zemljišč

Slovenska Heta ima med drugim v lasti 54 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, poslovno stavbo Metalka na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani ter 37.350 kvadratnih metrov zemljišča na območju nekdanjega Delamarisa v Izoli, kjer je glede na idejne osnutke predvidena gradnja hotelov, centrov dobrega počutja, apartmajev in vil, poroča STA.