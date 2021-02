Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je v sojenju zaradi korupcije v zdravstvu prvo skupino obtoženih spoznal za krive sprejemanja oz. dajanja nedovoljenih daril. Sodišče je zdravnikom in nekdanjemu komercialistu v podjetju Emporio Medical izreklo od 10 mesecev do treh let zaporne kazni, denarne kazni in odvzem premoženja. Sodba še ni pravnomočna.

Obtožene zdravnike Vaneta Antoliča, Roka Vengusta, Sama Karla Fokterja in Roberta Janeza Cirmana je sodišče spoznalo za krive nedovoljenega sprejemanja od podjetja Emporio Medical, pri katerem so zdravniki za protiuslugo še naprej naročali medicinski material določenega proizvajalca, piše STA.

Nekdanjega komercialista v podjetju Emporio Medical Darka Žafrana pa je sodišče spoznalo za krivega nedovoljenega dajanja daril.

Zaporne kazni in odvzem prejete nedovoljene nagrade

Sodišče je Antoliču izreklo leto in šest mesecev zaporne kazni in denarno kazen v višini 8100 evrov. Cirmanu je izreklo tri leta zaporne in 20.000 evrov denarne kazni, Fokterju deset mesecev zapora in 6000 evrov denarne kazni ter Vengusti dve leti in dva meseca zapora in 15.000 evrov denarne kazni. Žafranu je naložilo 10.000 evrov kazni ter eno leto in šest mesecev zapora.

Cirmanu, Fokterju in Vengustu je sodišče izreklo še odvzem prejete nedovoljene nagrade, in sicer okoli 53.000 evrov Cirmanu, 6000 evrov Fokterju in skoraj 33.000 evrov Vengusti.

Ni pa sodišče izreklo začasne prepovedi opravljanja poklica, kot je za zdravnike predlagalo tožilstvo, piše STA.