Koronavirus vpliva tudi na mladoporočence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob rasti števila okuženih s koronavirusom nove ukrepe sprejemajo podjetja in ustanove po državi. Upravna enota Ljubljana je omejila dostop do različnih oddelkov. Mladoporočence prosijo, naj jih na obredih ne spremlja več kot deset ljudi.

Upravna enota je danes sprejela nove ukrepe, po katerih je dostop do glavne pisarne, oddelka za javni red, oddelka za promet, oddelka za matične zadeve in oddelka za tujce omejen. Ker želijo omejiti število čakajočih v čakalnicah, vse pozivajo, naj na upravno enoto prihajajo le v primeru nujnih in neodložljivih storitev.

"Gibanje strank bodo nadzirali predstavniki varnostne službe in zaposleni na upravni enoti," dodajajo na upravni enoti.

Ob tem prosijo mladoporočence, naj na obred za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze s seboj ne pripeljejo več kot deset ljudi.