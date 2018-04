Konfederacija sindikatov preložila za april napovedano stavko

Konfederacija slovenskih sindikatov, ki jo vodi predsednik Gvido Novak, je za 11. april napovedano stavko preložila za nedoločen čas. Foto: STA

Da bodo stavko najverjetneje zamrznili in počakali na naslednjo vlado, je Gvido Novak napovedal že takoj po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja sredi prejšnjega meseca.

Kot je takrat pojasnil, ne pričakuje, da bi kljub Cerarjevemu odstopu sindikati še lahko podpisali sporazum z vlado. "Naš delodajalec je država, ki jo zastopa vlada, opravilno sposobne vlade pa nimamo," je takrat pojasnil Novak.

Stavko za nedoločen čas prestavili tudi v Svizu

Podobno odločitev je v prejšnjem tednu sporočil tudi glavni stavkovni odbor Sindikata izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki je prav tako za nedoločen čas prestavil nadaljevanje splošne stavke, ki je bila napovedana za 17. april.

Hkrati so v Svizu na politične stranke naslovil dopis, s katerim so jih pozvali, naj se opredelijo do njihovih stavkovnih zahtev. "S tem želimo razpravo o vzgoji in izobraževanju vsiliti kot predvolilno temo," je odločitev pojasnil glavni tajnik Branimir Štrukelj.

Nas pred volitvami čaka nova stavka?

Medtem še ni jasno, kako bo ravnala koordinacija stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Nazadnje so vladni strani predlagali nadaljevanje pogajanj, in sicer vse do točke, ko bi se uskladili, odločitev o sklenitvi dogovora pa bi nato prepustili prihodnji vladi.

Kot so napovedali takrat, se bodo na podlagi vladnega odgovora odločili, kako in na kakšen način bodo ravnali. Izključena ni niti nova stavka pred volitvami, so pojasnili.

Z vladne strani odgovora za zdaj še niso dobili, je povedal Počivavšek. Za zdaj po njegovih besedah tudi še niso dokončno dorekli nadaljnjih aktivnosti.