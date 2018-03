Štrukelj: Stranke naj se opredelijo do zahtev Sviza #video

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na politične stranke naslovil dopis, s katerim jih poziva, naj se opredelijo do njihovih stavkovnih zahtev. "S tem želimo razpravo o vzgoji in izobraževanju vsiliti kot predvolilno temo," je na novinarski konferenci povedal glavni tajnik Branimir Štrukelj.

Po besedah Branimirja Štruklja v Svizu od strank pričakujejo konkretne odgovore, saj se bodo na njihovi podlagi o tem, katero stranko bodo podprli na volitvah, najverjetneje opredeljevali tudi njihovi člani. "Ni se nam namreč še zgodilo, da bi toliko ljudi pozivalo, naj stranke povedo, kakšna so njihova stališča do naših zahtev," je dejal Štrukelj.

V Svizu želijo, da se stranke opredelijo do njihovih stavkovnih zahtev

Od strank želijo tako med drugim izvedeti, ali se strinjajo, da bi se moral delež bruto domačega proizvoda, ki ga država namenja za vzgojo in izobraževanje, s 4,6 odstotka zvišati na 5,3 odstotka, kolikor je znašal leta 2005.

Zanima jih, ali se strinjajo, da je treba odpraviti zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja, ter ali se stranke strinjajo z dogovorom, ki ga je Sviz dosegel z vlado na zadnjih pogajanjih, a ga ta pozneje ni podpisala.

Po njem bi se plače vzgojiteljem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem zvišale za dva plačna razreda, razrednikom pa za tri. Zaposlenim z minimalno ali nižjo plačo bi se regres po dogovoru v povprečju zvišal za 200 evrov, in sicer na 1.050 bruto.

Sindikat razmišlja tudi o shodih pred sedeži političnih strank

V Svizu odgovore na svoja vprašanja pričakujejo najpozneje do 11. aprila. Če jih ne bodo dobili do začetka maja, pa razmišljajo, da bi pred posameznimi strankami pripravili shod, na katerem bi jih pozvali, naj se opredelijo do njihovih stavkovnih zahtev.

Štrukelj je danes ponovil, da stavka Sviza po odstopu premierja Mira Cerarja ni zamrznjena. Je aktivna, prestavljen je le konkretni datum naslednjega množičnega dogodka, je poudaril glavni tajnik sindikata.

Štrukelj: Cerar se je z odstopom izmaknil odgovornosti

Dejal je še, da v sindikatu od svojih zahtev ne bodo odstopili in da te ostajajo v veljavi. "Pri tem bomo vztrajali toliko časa, dokler ne pridemo do cilja," je napovedal in dodal, da je njihova nosilna zahteva enako plačilo za vsa primerljiva delovna mesta v javnem sektorju.

Štrukelj je bil kritičen tudi do Cerarjevega odstopa. "Nedvomno je šlo za sebično ravnanje v smislu, bolje politična kalkulacija kot odgovornost, ki jo imam kot predsednik vlade," je poudaril glavni tajnik Sviza.