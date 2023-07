Konec tedna zaprta Linhartova cesta v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi obnove vročevodnega in plinovodnega omrežja bo od sobote do najkasneje nedelje za ves promet zaprta Linhartova cesta pri križišču s Topniško ulico, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana.