Na ljubljanski občini prenovo Linhartove ceste, nad katero se zaradi dotrajanosti občani pritožujejo zelo dolgo, napovedujejo že vsaj dve leti. Del javnosti je razburila tudi napoved, da bodo Linhartovo cesto med Topniško in Dunajsko cesto razširili v štiripasovnico, kar naj ne bi govorilo v korist prizadevanjem občine za zmanjševanje osebnega motornega prometa.

Naložba v proračunu ocenjena na 13 milijonov evrov.

A razpisna dokumentacija razkriva, da bi morali s širitvijo Linhartove ceste vendarle v prvi vrsti pridobiti javni potniški promet, ki bo imel rezervirane rumene pasove, ter pešci in kolesarji, ki ne bodo dobili le bolj bogato odmerjenih površin, temveč tudi veliko zelenja. V okviru prenove je namreč predvidena zasaditev 117 dreves in več kot 1.800 grmovnic.

Ker bo prenova obsežna, o čemer ne nazadnje priča tudi predvidena cena prenove v višini 13 milijonov evrov, ne čudi tudi osemmesečni rok za dokončanje del, ki ga bo imel izbrani izvajalec. Ker gre za eno najbolj obremenjenih cest v Ljubljani, bodo v tem delu Ljubljane kolone neizbežne.

Več prostora za kolesarje in pešce

Poglejmo, kako se bo Linhartova spremenila po posameznih odsekih.

Linhartova cesta v križišču z Dunajsko cesto ne bo deležna večjih sprememb z izjemo ukinjenega ločenega pasu za zavijanje proti severu.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Do Valjhunove ulice se vozišče Linhartove ceste zoži na račun ukinjenega avtobusnega postajališča. Uredil se bo na novo širok kolesarski pas, ki bo od vozišča ločen z zelenico. Preuredilo se bo križišče z Valjhunovo ulico, ki bo semaforizirano, uredili bodo tudi prehode za pešce. Pred tem križiščem bo na novo urejen rumeni pas za avtobuse.

Foto: Mestna občina Ljubljana Avtobusno postajališče, ki bo prvič v Ljubljani tlakovano, bodo uredili na vozišču po križišču z Valjhunovo ulico, avtobusi pa bodi imeli v nadaljevanju rezerviran rumeni pas v obeh smereh vožnje.

Križišče s Peričevo ostaja nesemaforizirano, ampak se na Linhartovo cesto s te ulice ne bo dalo več zavijati.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Iz načrta je razvidno, da bo rumeni pas pred križiščem z Linhartovo cesto urejen tudi na Železni cesti, kar nakazuje na to, da bo ta cesta prevzemala avtobusni promet z Vilharjeve ceste, kjer bo nova avtobusna postaja.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Tudi po križišču z Železno cesto bo Linhartova cesta imela dva pasova v vsako smer, z rumenim pasom, rezerviranim za avtobuse. Med Železno in Topniško bo prostor na jugu bogato odmerjen tudi kolesarjem in pešcem, saj ne bo z zelenico in drevjem od vozišča ločen le kolesarski pas, temveč bodo zelene površine tudi med kolesarskimi in peščevimi površinami.