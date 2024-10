Konec tedna bo potekal festival angažiranega pisanja

Na Vodnikovi domačiji v Ljubljani bo ta konec tedna potekal že osmi Itn. – Festival angažiranega pisanja, ki povezuje uveljavljene avtorje, urednike, aktiviste, dijake in študente. Namen festivala je prevpraševati razmerja neenakosti, naslavljati družbi ogledalo ter z branjem in knjigami graditi skupnost, so sporočili organizatorji. Festival poteka v koprodukciji zavoda Divja misel in Inštituta 8. marec ter v sodelovanju z Mladinsko knjigo in Cankarjevo založbo.

"Festival organiziramo v majhnem, a povezanem programskem odboru. Veseli me, da se mu je letos pridružilo res veliko število novih dijakov in dijakinj ter študentov in študentk. Vsako leto izberemo teme, ki zaznamujejo našo družbo, letos smo se osredotočili na priseljenstvo, revščino, cenzuro, vojne in zablode neoliberalne družbe," je povedala koordinatorica festivala Alenka Veler.

Matevž Rems, kurator letošnjega izbora festivalskih knjig, pa dodaja: "Problemi, ki jih naslavljajo knjige, o katerih govorimo, so kompleksni, ne da se jih zlahka rešiti. Tudi festivala ne ustvarjamo z naivno mislijo, da bomo na njem z roko v roki odkrili rešitve. Ampak o problemih je treba govoriti in tudi o umetnosti, ki se jih dotika. Itn. odpira še en prostor za pogovor o literaturi, umetnosti in problemih in teh prostorov ni nikoli preveč."

Festival na Vodnikovi domačiji poteka že osmo leto

Festival na Vodnikovi domačiji poteka že osmo leto zapored. Eno izmed poslanstev festivala je po navedbah organizatorjev opolnomočenje programskega odbora na področju organizacijskih spretnosti. "Na festivalu si vsako leto prizadevamo razbiti steno med bralkami in avtoricami in iščemo načine, kako vzpostaviti pristno povezavo. Z najljubšimi avtorji se tako družimo na zajtrku, s pesniki in pesnicami si dijaki in študentje izmenjujejo poezijo, letos pa na festivalu organiziramo tudi izmenjevalnico knjig," poudarja Nika Kovač, ena od koordinatoric festivala.

Foto: Festival angažiranega pisanja Itn V festivalski ekipi prav tako poudarjajo, da jim je pri organizaciji festivala pomembno, da se na njem ne počuti dobro samo strokovna javnost, ampak predvsem ljubitelji in ljubiteljice branja knjig vseh starosti. "Prek festivala Itn. se vedno srečam z novimi avtorji in si širim bralni razpon, kar mi kot nekomu, ki načeloma ne deluje znotraj literarnih krogov, veliko pomeni. Rada se spoznavam z različnimi pogledi na svet in letos mi je še posebej žal, da ne morem poslušati kar vseh treh literarnih zajtrkov hkrati," pojasnjuje članica programskega odbora Nika Pušlar.

Trije razgibani dnevi programa

Festival bo potekal v petek, soboto in nedeljo. Njegovi cilji so predvsem medgeneracijsko sodelovanje, izmenjava literarnih del z uveljavljenimi avtorji in avtoricami ter druženje. Festival se bo začel z menjalnico knjig, sledila bo predstavitev knjige Lidije Dimkovske Emšo, večer bo posvečen palestinski poeziji. V soboto in nedeljo bodo sledili literarni zajtrki s Pio Prezelj, Andrejem Tomažinom in Špelo Frlic, pogovor o knjigi Primer Anhovo, Menjalnica poezije, gledališko-gibalni performans, ki je nastal v produkciji Novega dijaka, in še marsikaj drugega, so še sporočili organizatorji.