Konec nošenja mask za šolarje, srednješolce in zaposlene

"Razmere so, kar se tiče epidemiološke situacije, dokaj ugodne," je poudaril minister za zdravje Janez Poklukar. Na vladi so sprejeli dodatno sproščanje ukrepov. Odločili so se za konec nošnje mask za šolarje, srednješolce, študente in njihove učitelje. Zaščitne maske tako v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov ne bodo več obvezne.