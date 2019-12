Komu je na dolenjki iz vozila padla kovinska konstrukcija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti iščejo voznika in očividce prometne nesreče na dolenjski avtocesti. V ponedeljek okoli 21. ure je na dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Ljubljane iz neznanega vozila padla kovinska cevna konstrukcija. To je nato prevozilo več vozil, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.