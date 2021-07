Kombi kolesarki zapeljal čez obe nogi

Nesreča se je zgodila okoli 9. ure na križišču Dunajske in Štajerske. Kolesarka se je pripeljala do prehoda za pešce čez Dunajsko cesto in sestopila s kolesa ter začela peš prečkati vozišče, ob tem pa se ni prepričala, ali lahko to varno stori.

Na prehodu za pešce in kolesarski stezi je takrat že stal kombi, ki se je ustavil zaradi prometa. Peška je želela obhoditi vozilo, ki je v tistem trenutku ravno speljalo, ter trčilo v kolo, tako da je peška padla po vozišču z nogami pod kombi, ki ji je prevozil noge.

V nesreči se je peška poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Po vseh zbranih obvestilih bo izveden ustrezen ukrep zoper povzročiteljico.