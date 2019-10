Komaj so se izognili katastrofi: tanker z dizelskim gorivom v Kopru skoraj trčil v pomol

V koprskem zalivu bi aprila letos skorajda prišlo do pomorske nesreče velikih razsežnosti. Pomorski pilot je namreč v zadnjem trenutku preprečil, da več kot 183 metrov dolg švedski tanker, ki je plul pod bahamsko zastavo in prevažal dizelsko gorivo, ni trčil v enega od pomolov. Če bi omenjeni tanker nasedel in bi prišlo do razlitja goriva, bi pred slovensko obalo prišlo do velike ekološke katastrofe.

Po poročanju Dnevnika ni znano, koliko dizelskega goriva je takrat prevažal švedski tanker Alice, vendar pa tovrsten tanker lahko sprejme več kot 24 tisoč ton goriva. Težave so se začele, ko so iz Luke Koper prek uprave za pomorstvo poveljnici tankerja sporočili, naj pospeši in poskuša priti v pristanišče do 23. ure ali še prej. Nato je prišlo do kratkega stika v komunikaciji. Tanker je mimo pilotne postaje namreč priplul z dvakrat večjo hitrostjo od tiste, ki je predvidena za vplutje v pristanišče.

Pomorski pilot v zadnjem trenutku preprečil veliko katastrofo

Nesrečo je v zadnjem trenutku preprečil pomorski pilot družbe Piloti Koper Andrej Gorup. Ko je tanker s hitrostjo 11 vozlov priplul mimo pilotskega stolpa, ga je pilot na svojem čolnu dohitel, skočil na krov tankerja in poveljnici ukazal popolno zmanjšanje hitrosti ter oster obrat v desno, razkrivajo zvočni posnetki, ki so jih pridobili na Dnevniku.

V Luki Koper bi aprila letos skoraj prišlo do ekološke katastrofe. Foto: Getty Images

Ladja od prvega pomola oddaljena samo še 200 metrov

V tistem trenutku je bila ladja z ugrezom 11,7 metra od plitvine desetih metrov in prvega pomola oddaljena samo še slabih 200 metrov, je v kasnejšem poročilu zapisal preiskovalec pomorskih nesreč Janez Požar. Po posredovanju pilota je tanker nato varno vplul v koprsko pristanišče. "Samo trezni reakciji pilota in vlačilca se lahko zahvalimo, da tanker ni nasedel na čelu prvega pomola in da ni prišlo do velike okoljske katastrofe," je zapisal Požar.

Za nesrečo krivi tudi nasprotujoči si ukazi luke in uprave za pomorstvo

Od treh vlačilcev, ki bi morali biti po ukazu uprave za pomorstvo pripravljeni za sprejem tankerja, je bil po poročanju Dnevnika dejansko pripravljen le eden. Ta je pilotu pomagal pri obratu tankerja. Minuto do polnoči je bila Alice privezana v pristanišču. Požar je večji del krivde za skorajšnjo nesrečo pripisal poveljnici tankerja, manjši del pa tudi zmedi, ki so jo povzročili nasprotujoči si ukazi uprave za pomorstvo in Luke Koper.