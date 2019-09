Kolesarji opozorili na neprimerno ureditev križišča Dunajske in Tivolske v Ljubljani

Ljubljanski kolesarji so danes s parado opozorili na neprimerno ureditev križišča Dunajske in Tivolske ceste. Kot je dejala predsednica Ljubljanske kolesarske mreže Lea Rikato Ružič, je namen nove ureditve izključno povečevanje pretočnosti motornega prometa, za varnost kolesarjev in pešcev pa ni poskrbel nihče.

Eno prometnejših križišč v središču Ljubljane vključuje dva prometna pasova za zavijanje desno, prek katerih potekata nesemaforiziran prehod za pešce in kolesarje. Glavna nevarnost takšne ureditve je po besedah Lee Rikato Ružič v tem, da se pot kolesarjev s potjo motornih vozil seka v dveh točkah, zato obstaja večja verjetnost, da kolesar spregleda avtomobil oz. obratno.

Počutijo se kot drugorazredni prometni udeleženci

"Kot zavijanja je za motorna vozila poleg tega precej velik, zato so njihove hitrosti višje," je opozorila v izjavi za medije ob robu dogodka, ki se ga je udeležilo okoli 30 kolesarjev.

Foto: STA

V Ljubljanski kolesarski mreži si po njenih besedah želijo običajno urejeno semaforizirano križišče s prečkanjem ceste v eni fazi. "Kako to rešiti tehnično, je na strani prometnih inženirjev in občine. Vemo, da je ta možnost bila v prometni študiji, a je bila zaradi slabše prometne pretočnosti zavrnjena," je povedala.

"Nočemo biti obravnavani kot drugorazredni prometni udeleženci. Naš čas je enakovreden času voznikov motornih vozil," je še dodala. Dogodek je potekal v sklopu evropskega tedna mobilnosti, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov.

Na občini poudarjajo, da so sprejeli veliko ukrepov za večjo varnost

Na ljubljanski občini medtem obžalujejo, da predstavniki kolesarske mreže "ne verjamejo izsledkom strokovne študije". Kot so zapisali, je namreč prometno študijo za križišče Dunajske, Tivolske in Trga Osvobodilne fronte izdelala ljubljanska fakulteta za gradbeništvo, pri čemer so obdelali štiri možnosti, obstoječa rešitev pa se je izkazala za najprimernejšo.

"Glede na ureditve, ki smo jih izvedli na širšem območju (preureditve Slovenske ceste, Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice), in posledično zmanjšanje motornega prometa na Slovenski cesti, ni več potrebe po samostojnem desnem by-passu. Na račun tega smo pridobili dodatne površine za pešce in kolesarje," so pojasnili.

Foto: STA

Poudarili so tudi, da je občina sprejela veliko drugih ukrepov za večjo varnost vseh udeležencev v prometu, pri čemer so našteli svetlobno signalizacijo, odvzem prednosti motornim vozilom s horizontalno in vertikalno signalizacijo, označitev kolesarskega prehoda z rdečo barvo in vgradnjo talnih utripajočih led luči, ki opozarjajo na prehajanje kolesarjev in pešcev.

Na ljubljanskem mestnem redarstvu pa so dodali, da je nova prometna signalizacija postavljena pravilno ter predvsem jasno, "res pa je, da trenutno nedelujoči semaforji na Bavarskem dvoru zahtevajo dodatno pozornost vseh udeležencev v prometu, še posebno kolesarjev in pešcev". Kot so še zapisali, njihove patrulje na območju Bavarskega dvora ter novega semaforiziranega križišča opravljajo redne nadzore in v primeru kršitev tudi ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.