Kolesarji in vozniki, pozor: veste, kaj pomenijo ti prometni znaki?

Kot pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana (MOL) so znake in talne označbe postavili z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti v prometu. Znaki in označbe so sicer predmet pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je začel veljati leta 2016.

Najprej kolesarji, nato vozniki

Na več lokacijah v prestolnici boste tako naleteli na moder znak z napisom kolesarska ulica. Tukaj velja pravilo, da imajo kolesarji in drugi nemotorizirani udeleženci v prometu vedno prednost pred motornimi vozili. To pomeni, da lahko kolesarji vozijo drug ob drugem, avtomobilisti pa jih ne smejo prehiteti in morajo svojo hitrost zmanjšati na 30 kilometrov na uro.

Kot so pojasnili na MOL, so prvo kolesarsko ulico označili leta 2022, takšne oznake pa danes lahko vidite na cesti na Poljanskem nasipu med Cukrarno in Očetovsko ulico ter na Cesti na Vrhovce med Potjo Rdečega križa in Viško cesto.

Na tej cesti so glavni kolesarji. Foto: Mestna občina Ljubljana/Facebook

Ko sta kolesar in voznik enakovredna

Drugi prometni znak in talna označba je sharrow, znana tudi pod imenom maršal, saj spominja na vojaški čin. Na cesti, kjer opazite takšen prometni znak oziroma talno označbo, so kolesarji enakovredni motornim vozilom. To pomeni, da lahko kolesarji vozni pas uporabljajo enako kot avtomobili, ti pa jih lahko prehitijo, če je to dovoljeno s črtkano črto.

Prva takšna oznaka se je v Ljubljani pojavila leta 2015, maršala pa danes lahko srečate pri Podutiški cesti 130 ter na Poklukarjevi in Prušnikovi ulici.

Voznik avtomobila lahko kolesarja prehiti le v primeru, če je to dovoljeno s črtkano črto. Foto: Mestna občina Ljubljana/Facebook

O prometnem znaku, na katerem je zelena puščica, smo sicer že poročali in ne gre za najnovejšo prometno ureditev na slovenskih cestah. Zelena puščica označuje dovoljeno vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju ob pogoju, da je smer prosta. Oznako lahko v Ljubljani najdemo v križiščih Riharjeve in Barjanske ceste, Vodovodne in Slovenčeve ulice, Jamove in Koprske ulice.

Če pas, na katerega se vključujemo, ni prost, imajo drugi vozniki prednost. Foto: Mestna občina Ljubljana/Facebook

Na Facebook strani Ljubljanske kolesarske mreže so komentirali zgornje tri prometne ureditve. Medtem ko so prvo pohvalili, saj po njihovem mnenju povečuje varnost kolesarjev, so drugi dve označili za ameriška izuma. Za sharrow so raziskave pokazale, da nimajo vpliva na varnost kolesarjev, medtem ko glede zelene puščice v ljubljanski kolesarki mreži poudarjajo, da gre za izključno povečevanje pretočnosti motornega prometa na račun varnosti pešcev in kolesarjev.

Na MOL so za Siol.net pojasnili, da jih meščani pogosto pohvalijo in dajo pobude za dodatne ureditve kolesarskih ulic, kjer imajo kolesarji prednost pred motornimi vozili. Sharrow je rešitev, ki dodatno opozarja na prisotnost kolesarjev v območjih, kjer ni dovolj prostora za ureditev ločenih kolesarskih površin, še pravijo.

"V obeh primerih, ocenjujemo, da gre za ustrezne prometne ureditve, ki omogočajo prednost kolesarjem oziroma poudarjajo njihovo navzočnost na območju ter usmerjajo večjo pozornost drugih udeležencev v prometu na kolesarje. S tega vidika omenjene ureditve spodbujajo kolesarjenje in izboljšujejo varnost v prometu ob predpostavki, da udeleženci v prometu upoštevajo prometno signalizacijo," še poudarjajo na občini.

Na Mestnem redarstvu do zdaj niso bili seznanjeni s kakršnimikoli težavami in kršitvami prometne signalizacije, prav tako pa, kot so pojasnili, tega niso zaznali na terenu.

Cikcak parkirna mesta

Na nekaterih ulicah v prestolnici ste lahko opazili, da so parkirna mesta za bočno parkiranje zarisana v cikcak vzorcu. Voznike s tem želijo prisiliti k zmanjšanju hitrosti, še posebej na gosteje poseljenih ulicah. Tako je recimo na Scopolijevi ulici med Derčevo in Vodnikovo ulico, na Verovškovi na odseku med Gasilsko cesto in Drenikovo ulico ter na Brodski cesti med Martinovo potjo in cesto Na gmajni.

Foto: Mestna občina Ljubljana