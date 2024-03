Kobilarna Lipica bo s prodajo konj zaslužila 173 tisočakov

Po pojasnilih ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Kobilarna Lipica razpolaganje z lipicanci načrtuje v obliki dveh pravnih poslov. Prvi je prodaja konj, ki imajo dejansko prodajno vrednost, in konj, ki so zaradi starosti, poškodb ali trajnih bolezenskih stanj izločeni iz uporabe. Druga možnost pa je neodplačen prenos konj z ministrstva za gospodarstvo na ministrstvo za notranje zadeve oz. Generalno policijsko upravo.

Od prodaje konj kobilarni več kot 170 tisočakov

V skladu z načrtom razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2024, ki vsebuje podatke o konjih in njihovi ocenjeni prodajni vrednosti ter ga je ta teden potrdila vlada, bo Kobilarna Lipica letos prodala dva konja, s katerima ne izvaja več kobilarniških dejavnosti. Za to bo v skladu z načrti prejela 500 evrov.

Ob tem načrtuje tudi prodajo 34 konj, ki so namenjeni prodaji ter so primerni bodisi za delovno bodisi plemensko rabo, a jih kobilarna ne potrebuje za izvajanje rejskega programa ali za programe jahalne šole oziroma za vprege. Iz tega naslova naj bi kobilarna prejela 172.500 evrov.

Konje, ki so z omenjenim načrtom o razpolaganju z lipicanskimi konji uvrščeni na sezname za prodajo, lahko kobilarna odtuji ali proda v obdobju do potrditve novega letnega načrta o upravljanju z lipicanskimi konji ali pa zadrži, kadar je to potrebno za izvajanje javne službe, so še pojasnili na ministrstvu po četrtkovi seji vlade. Vsakoletno pripravo letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji, ki ga mora koncesionar poslati v sprejem na vlado, sicer določa zakon o kobilarni.

Kobilarna Lipica je imela konec lanskega novembra v oskrbi 377 konj, ki so v lasti države, od tega je bilo v kobilarni 375 konj, dva plemenska žrebca pa sta v pogodbeni reji na pripustnih postajah Združenja rejcev lipicanca Slovenije.

V letu 2023 so v kobilarni glede na podatke iz letnih načrtov razpolaganja z lipicanci prodali 37 konj, leto prej 62, leta 2021 pa 56 konj.