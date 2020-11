Koalicijski partnerji prečesali uresničevanje koalicijskega sporazuma in se seznanili z epidemiološkimi razmerami

Koalicijski partnerji so na srečanju na Brdu pri Kranju prečesali posamezne točke načrta uresničevanja koalicijskega sporazuma in se pogovorili o nadaljnjih korakih. Večjih razhajanj med partnerji očitno ni, menijo pa, da je treba nekatere projekte pospešiti. Zdravstveni minister Tomaž Gantar jih je seznanil z epidemiološkimi razmerami.

Na Brdu pri Kranju so se sprva sestali vodje koalicijskih strank, potem pa še ministrska ekipa in poslanci koalicijskih strank.

Izjavo po srečanju sta dala le vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga in vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat, piše STA.

Sluga je povedala, da so šli "zelo konstruktivno čez posamezne točke načrta uresničevanja koalicijske pogodbe". Po njenih besedah so se zedinili, da je treba dokument še enkrat pregledati in se uskladiti pri posameznih vsebinah. Dogovorili so se, da bodo poslanske skupine poslale pisne pripombe.

Tudi Horvat je poudaril, da so se osredotočili predvsem na pregled realiziranega in časovnico prihodnjih projektov. "Efektivnega časa je dobrega pol leta, zato je treba nekaterim projektom dati pospešek," je poudaril in izpostavil zakona o demografskim skladu in o dolgotrajni oskrbi, piše STA.

"Večjih razhajanj ni"

Sluga pa je k temu dodala tudi stanovanjsko problematiko, ureditev področja rabe konoplje in sanacijo degradiranih območji. Na vprašanje, kje je največji problem, pa je Sluga odgovorila, da "v resnici ni nikjer problema". Tudi Horvat se strinja, da večjih razhajanj ni.

Kot je povedala Sluga, so se na vrhu seznanili tudi z epidemiološkimi razmerami. Minister za zdravje Tomaž Gantar je na srečanju prikazal zelo natančne podatke in usmeritve ter pojasnil, zakaj še ni mogoče sprostiti ukrepov za zajezitev epidemije covida-19.

"Smo se pa na koncu vsi z velikim upanjem zazrli v prihodnji teden, da bi bilo morda takrat že kaj bolje," je dejala Sluga. Glavno merilo pri sproščanju ukrepov ostaja zasedenost bolnišničnih kapacitet. Dodala je, da bo ukrepe smiselno sproščati takrat, ko bo tukaj vsaj malo rezerve, piše STA.

Foto: STA

Glede zakona o demografskem skladu je sicer Sluga pojasnila, da je zakon v parlamentarni proceduri. "Doslej ga je blokiral zakon o izvrševanju proračuna. S sprejetjem slednjega se je zadeva sprostila," je povedala. Po njenih besedah se bo sedaj postopek nadaljeval, pri zakonu pa bodo še uskladili podrobnosti.

Na vprašanje, ali je mogoče da bi premier na katerega izmed zakonov, kot je na primer zakon o demografskem skladu, vezal zaupnico, je odgovorila, da o tem niso govorili in da tudi predsednik vlade Janez Janša tega ni omenil.

Na vprašanje, ali so torej v SMC zadovoljni z uresničevanjem koalicijskega sporazuma, pa je odgovorila, da je po njihovem mnenju še nekaj rezerve in da si morajo zagotovo bolj prizadevati za vsebine, ki so pomembne za SMC. "Niso še prišle povsem na tisto točko, kjer bi si mi želeli. Verjamemo pa, da bodo," je povedala, piše STA.

Vodje strank naj bi spregovorili tudi o spremembah volilne zakonodaje, a vsebine dogovora zaenkrat še niso komentirale.

Ostalih političnih tem očitno niso odpirali

Drugih aktualnih političnih tem očitno niso odpirali. V zadnjem času je namreč odmevala namera štirih opozicijskih strank, združenih v Koalicijo ustavnega loka (KUL), da zamenjajo Janševo vlado. Za zdaj še nimajo potrebnih 46 glasov za konstruktivno nezaupnico, piše STA.

Vodilni pobudnik KUL Jože P. Damijan je pred nekaj dnevi dejal, da je treba počakati na kongres DeSUS, ki se bo končal 5. decembra. Na kongresu za predsednika stranke ponovno kandidira tudi Karl Erjavec, ki pa že tipa politično ozračje. Danes se je sestal s predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom. Vsebine pogovora ne razkrivajo, Počivalšek naj bi predstavil delo v aktualni vladni koaliciji, še piše STA.