Damijan je na današnji digitalni medijski konferenci Koalicije ustavnega loka (KUL) povedal, da se pogajalskih izhodišč ne objavlja, matematika pa je jasna in za konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše potrebujejo še sedem poslanskih glasov.

"Ključno je, da smo oblikovali KUL, se uskladili in povabili druge stranke, da se nam pridružijo v tem projektu. Če bi se zgodilo, da teh glasov ne bi dobili, pa za to ne morete kriviti nas, temveč je to odgovornost tistih, ki se nam ne bi pridružili," je menil.

Foto: STA

Damijan je sicer v pogovoru za Mladino, objavljenem 13. novembra, zatrdil, da imajo, kot je videti, dovolj poslancev, ki bi zamenjali aktualno koalicijo. Danes pa je dejal, da v KUL nikoli niso rekli, da imajo zagotovljenih 46 poslanskih glasov, temveč pa, da si za to prizadevajo in gradijo odnose. "Do konstruktivne nezaupnice bo prišlo v trenutku, ko se bosta najmanj dve stranki odločili, da se v DZ skupaj pridružita in podpreta nezaupnico. To se bo lahko zgodilo šele po kongresu DeSUS," je povedal Damijan.

Rezultati volilnega kongresa DeSUS, ki poteka dopisno, bodo znani 5. decembra. Za predsednika znova kandidira Karl Erjavec, ki velja za favorita.

Foto: STA

Damijan je svojo trditev pojasnil v pogovoru za Mladino. "Ne morem vplivati na uredniško politiko. Imamo podporo poslancev, ki pa morajo, ko bo glasovanje o konstruktivni nezaupnici, ustrezno glasovati. Takrat se bo videlo, ali je 46 glasov ali ne," je dejal. Po njegovih trditvah sicer vedo, po kateri poti lahko dosežejo potrebno večino, "a se morajo na koncu za to odločiti tisti poslanci, ki jih želimo pridobiti na svojo stran".

Koordinator Levice Luka Mesec vztraja pri svoji izjavi pred nekaj dnevi, da bo nezaupnica vložena. Damijan pa je glede na kongres DeSUS menil, da se vse skupaj lahko zgodi šele 10. ali 15. decembra oziroma da računajo, da do božiča.

"Absolutno neprimerna komunikacija"



V zvezi s tvitom o nekdanji ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec, da bo odšla kot "kurba s plesa", je Damijan priznal, da je šlo za "absolutno neprimerno komunikacijo", dodal je, da je uporabil štajersko metaforo, ki je mišljena kot opis osebe, ki se jo po uporabi zavrže, poroča Žurnal24.

Na današnji medijski konferenci so sicer sodelovali še predsedniki LMŠ, SD in SAB – Marjan Šarec, Tanja Fajon in Alenka Bratušek, ki so poleg Levice vključeni v KUL.

Foto: STA Dotaknili so se nekaj tem iz njihovega programa, spregovorili pa tudi o spopadu z epidemijo novega koronavirusa. Pri tem so kritični do vlade in njene komunikacije o ukrepih med drugim poudarili, da je za spoštovanje ukrepov ključno pridobiti zaupanje državljanov. Po Damijanovih besedah se je treba uspešno pripraviti na tretji val epidemije. Omenil je tudi sodelovanje s strokovnjaki in skrb za najranljivejše, zlasti v domovih za starejše.

Foto: STA Fajonova pa je na vprašanje, ali bi se zavzeli za nošenje mask v šolah ali ne, odgovorila, da bo pomembna odločitev stroke in predpisanih ukrepov.

Predsedniki opozicijskih strank so se med drugim dotaknili potrebne reorganizacije zdravstvenega sistema in opozorili, da zaradi epidemije ne smejo biti oškodovani drugi bolniki.

Tako Bratuškova kot Mesec sta menila, da je treba zdravstvo finančno okrepiti. Šarec je opozoril tudi na nakopičene težave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Znova so se zavzeli za ukinitev oziroma preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.