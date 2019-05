Koalicija pri financiranju zasebnih šol načeloma usklajena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicija je danes načeloma uskladila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi uresničila ustavno odločbo o financiranju zasebnih osnovnih šol, so potrdili na ministrstvu za izobraževanje. V SMC in DeSUS imajo sicer še pomisleke in opozorila, kar nakazuje, da pot novele v državnem zboru ne bo gladka.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po javni razpravi, ki je bila končana sredi maja, novelo spet prineslo pred koalicijske partnerje. Z izjemo LMŠ so se med zdajšnjimi koalicijskimi strankami o predlogu novele zakona kresala mnenja že v minulem mandatu, a brez uspeha, saj ustavna odločba tudi po štirih letih ostaja neuresničena. Tudi to pot ni pričakovati lahkega usklajevanja.

SMC in DeSUS imata pomisleke in opozorila

V SMC so pojasnili, da imajo glede besedila še nekaj vprašanj, o katerih se bodo pogovorili po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ko bo zakon v parlamentarnem postopku. Če bo potrebno, bodo vložili tudi dopolnila. Po navedbah vodje poslancev SMC Igorja Zorčiča imajo pomisleke glede pogojev financiranja in ureditve vprašanj financiranja zasebnih osnovnih šol, ki že izvajajo program.

Tudi v DeSUS opozarjajo, naj se z novelo ne poslabša obstoječih pravic financiranja zasebnega šolstva. Zakon mora zadostiti ustavni odločbi, so poudarili v poslanski skupini DeSUS. A v zasebnih osnovnih šolah opozarjajo, da se bo zgodilo ravno to.

Ministrstvo ne bo financiralo razširjenega dela javnega programa

Trenutni predlog novele določa, da bo ministrstvo obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financiralo stoodstotno, medtem ko razširjenega dela javnega programa, kot sta dopolnilni pouk in podaljšano bivanje, ne bo financiralo. Prav tako ne bo financiralo nadstandardnega programa, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese.

Predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi uresničila ustavno odločbo o financiranju zasebnih osnovnih šol, so pripravili na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi Jernej Pikalo. Foto: STA

Izjema bodo generacije, ki so že vpisane v zasebne osnovne šole, in generacija, ki bo vpisana v prihodnjem šolskem letu. Za te bo ministrstvo po razlagi predstavnikov zasebnih šol do zaključka njihovega šolanja obvezni del javnega programa financiralo stoodstotno, razširjeni del pa 85-odstotno.

Po javni razpravi je ministrstvo v predlog novele, ki ga je pridobila STA, dodalo člen, po katerem država zasebni šoli lahko zmanjša financiranje, če bi bilo zaradi obsega sredstev v proračunu ogroženo financiranje javne mreže šol.

Zasebne šole: S takšnim predlogom financiranja ustavna odločba ne bo uresničena

Predstavniki zasebnih šol so že pred časom opozorili, da s takšnim predlogom financiranja odločba ustavnega sodišča ne bo uresničena, saj bodo zasebne šole za izvajanje javnega progama dobile manj sredstev. Trenutno namreč država tako obvezni kot razširjeni del javnega programa financira v višini 85 odstotkov.

V SD gre pričakovati podporo predlogu ministrstva za izobraževanje, ki ga vodi Jernej Pikalo iz vrst njihove stranke. V minulem mandatu so se v stranki sicer zavzemali za spremembo ustave glede financiranja šol, ob tem pa so nasprotovali na vladi potrjenemu predlogu novele o financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim bi tudi zasebnim šolam omogočili stoodstotno financiranje obveznega javnega programa. V razširjenem delu programa so nameravali ohraniti 85-odstotno financiranje. Predlog se je v parlamentarnem postopku precej spreminjal, nazadnje pa nobena različica ni dobila zadostne podpore.