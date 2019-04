Financiranje zasebnega šolstva: kako bodo rešili ustavno zagato? #video

Zdaj je še vedno v veljavi zakon, ki ni v skladu z ustavo in ima zapisano, da programe zasebnih osnovnih šol financira 85-odstotno. Trenutno je v Sloveniji šest zasebnih osnovnih šol

"Zasebna šola mora biti pravzaprav drugačna od javne šole. In prav je, da povemo, da za vse prebivalce v RS so na voljo javne šole, obstaja zelo gosta mreža javnih šol, kamor se lahko vpiše vsakdo, če pa nekdo želi nekaj posebnega, pa je prav, da za to tudi prispeva," je dejal Jernej Pikalo, minister za šolstvo, znanost in šport.

Premier Šarec se je pred kratkim za las izognil ustavni obtožbi opozicijske SDS z obljubo, da bo zahtevo ustavnih sodnikov izpeljal do naslednjega šolskega leta. Toda rešitev ministra Pikala iz vrst SD je salomonska. Za vpisane generacije bo ostalo po starem, za nove pa takole. Država bo v celoti pokrila le obvezni del, za razširjenega pa zasebne šole ne dobijo več niti evra, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Tonin: Ta predlog vodi v elitizacijo

Foto: STA Zasebne šole že opozarjajo na povišanje šolnin, oglasili so se tudi v opoziciji.

"Ta predlog, ki ga je zdaj predstavil minister Pikalo, vodi prav v elitizacijo, v razslojevanje, da si bodo te stvari lahko privoščili le premožnejši. Ravno to je tisto, proti čemer naj bi se oni borili, tako da ne razumem tega njihovega predloga," je bil kritičen Matej Tonin iz NSi.

Po stotih dnevih vlade Šarca so ustavno obtožbo podpisali pri SDS in SNS, premier pa je pozneje dejal, da elitizacije ne podpira, niti je ne mara.

"Ne gre za elitizacijo, kajti zasebne šole so pač zasebne in zaradi tega to niso javne šole. Prav je, da obstaja razlikovanje med zasebnimi in javnimi šolami. Ne mislim toliko na področju denarja, temveč tudi na področju programa," dodaja Pikalo.

Kaj o predlogu meni Iztok Kordiš, direktor Waldorfske šole Ljubljana:

Levice: Gre za strašenje

Zasebne šole si namreč program sestavljajo same. Minister predloga Levici sicer še ni predstavil, so pa jasni, da ne podpirajo rešitve, ki bi spodkopavala javno šolstvo.

"Gre predvsem za strašenje in tisto, kar v resnici vodi zasebne šole. To je na koncu tako ali tako dobiček, tako da mislim, da bo vedno zelo velika razlika med javno in zasebno šolo pri enakem dostopu," je menil Matej T. Vatovec iz Levice.

Minister je za zdaj predlog uskladil le s koalicijo, v kateri poudarjajo, da gre le za osnutek.

"Prednostna naloga je, da se ohranja javno šolstvo. Bi si pa želeli, da minister Pikalo išče širši konsenz, da se o tem pogovori in poskuša približati tudi morebitnim željam zasebnih šol, predvsem pa je ključno, da se o tem vprašanju ne vodi prevelikega boja v javnosti in da tega ne sprevržemo v neko ideologijo," si je želela Jerca Korče iz LMŠ.

Pikalo si želi, da bi zakon sprejeli do začetka novega šolskega leta.