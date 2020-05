Koalicija po zagotovilih njenih poslancev deluje dobro

Natanko dva meseca po zaprisegi nove vlade so predstavniki koalicijskih strank kljub nekaterim nestrinjanjem v minulih dneh zatrdili, da koalicija deluje dobro. Opozicijski poslanci pa ostajajo ostri do premierja Janeza Janše in v izjavah koalicijskih partneric zadnjih dni vidijo tudi morebitne razpoke, piše STA.

V torek so bili v koalicijskih DeSUS in SMC kritični do ponedeljkovega zapisa premierja Janeza Janše o medijih ter do spremnega dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji. Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je celo napovedala, da bi lahko razmislili o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji, če bi ideološke razprave prevladale nad izpolnjevanjem zavez iz koalicijske pogodbe, poroča STA.

A koalicijski poslanci so danes zatrdili, da koalicija deluje dobro. Vodja največje poslanske skupine Danijel Krivec je ocenil, da glede na prvotne napovedi, izjave koalicijskih partnerjev niso tako ostre, kot je kazalo sprva. "Glede na to, da pa vse stvari, ki so navedene, na nek način stojijo, jaz ne vidim nobenih velikih razpok znotraj koalicije," je dejal ob robu današnjih pogovorov predsednika republike Boruta Pahorja s poslanskimi skupinami o imenovanju novega ustavnega sodnika.

O čem se bodo pogovarjali prihodnji teden?

Krivec je spomnil, da se bo koalicija prihodnji teden sestala na Brdu pri Kranju, kjer bodo obravnavali tretji paket ukrepov za odpravo posledic korona epidemije.

Foto: STA Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je izpostavila, da bo treba nasloviti vprašanja v gospodarstvu in na trgu dela. Ocenila je, da bo jesen za Slovenijo težka. "Takrat mora zagotovo koalicija trdno stati skupaj," je dodala, poroča STA.

Na vprašanje, ali ideološki pomisleki, ki so jih izrazili v torek, ne vplivajo na delo, pa je poslanka odgovorila, da seveda vplivajo. A se pridružuje oceni Krivca, da koalicija dela v redu.

NSi: Enotno skupaj naprej

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat pa je dodal, da so na ponedeljkovem vrhu koalicije izrazili željo, da gredo "enotno skupaj naprej". Izpostavil je, da je vlada v 60 dneh delovanja sprejela nekaj dobrih ukrepov.

Na vprašanja, kako gledajo na odpiranje ideoloških tem, pa je odgovoril, da se v stranki s tem ne ukvarjajo. "Priznam, da se dejansko večino časa ukvarjamo s tem, kako narediti neko pametno, dobro izhodno strategijo iz aktualne krize, kako preiti v neko novo normalnost," je povedal. Z "ideološkimi" temami oziroma pogledi do določenih tem se zdaj, po njegovih navedbah, ne ukvarjajo, bi bilo pa morda boljše, če kakšne ne bi bilo na mizi.

Han: Ne bi dal roke v ogenj niti za en dan, kaj šele za en teden

Na drugi strani opozicijski poslanci vidijo morebitne razpoke v koaliciji. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je danes izpostavil skrb, da se vlada ukvarja sama s sabo, namesto da bi pripravila izhodno strategijo za ekonomsko in socialno krizo. "Janez Janša je kot kuhar začel v mrzli vodi kuhati vse tri koalicijske partnerje in danes je voda že zavrela in so skuhani," je dodal.

Vodja poslancev stranke SD Matjaž Han pa dodaja, da bi se morali politiki začeti obnašati odgovorno. "Mene je relativno strah za to državo, ker imamo vlado, ki se je po 60 dneh začela kregati o ideoloških vprašanjih, veliko manj pa se ukvarja s problemi, ki so v naši javnosti," pravi. Predlagal je, naj se v sodelovanju s stroko doseže družbeni dogovor o najboljši izhodni strategiji.

Na vprašanje, ali meni, da obstaja možnost razpada koalicije, pa Han odgovarja, da "ne bi dal roke v ogenj niti za en dan, kaj šele za en teden".

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec pa ugotavlja, da se je komunikacija SDS preselila na profil vlade. "To, da je SDS, če se grobo izrazim, ugrabila vlado, je mislim, da več kot očitno že iz tvitov na uradnem vladnem profilu, kjer se obračunava s prejšnjo vlado, kjer gre za očitno promocijo Janše," je dejal.

Spomnil je, da so druge koalicijske stranke sodelovanje v koaliciji sprva pogojevale s tem, da to ne bo ideološka koalicija in da ne bodo odpirali tem, ki bi razdvajale.