SMC: Dopis ruši ugled sodstva in tudi navzven škoduje ugledu Slovenije #video

V koalicijski stranki SMC so se odzvali na dopis zunanjega ministra Anžeta Logarja, priložen k poročilu o vladavini prava v Sloveniji, poslanemu Evropski komisiji. "Spremni dopis ruši ugled sodstva in tudi navzven škoduje ugledu Slovenije. Upamo, da bo Evropska komisija poročilo pripravila na podlagi objektivnih dejstev poročila, ne na podlagi priloženega dopisa," je dejala vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga.

Slovenija je Evropski komisiji poslala poročilo o stanju vladavine prava v Sloveniji, k temu pa je zunanji minister Anže Logar priložil dopis, v katerem je dodal svoj pogled na stanje vladavine prava v Sloveniji.

"SMC s tem ni bila seznanjena in tega ne jemljemo kot stališče vlade in se od tega distanciramo," so se na dopis odzvali v drugi največji koalicijski stranki SMC. Kot je dejala Janja Sluga, vodja poslanske skupine SMC, je vsebinski del v večini pripravilo ministrstvo za pravosodje skupaj z dvema ministrstvoma.

"Upamo, da bo EK poročilo pripravila na podlagi objektivnih dejstev poročila"

"Zadovoljni smo, da podatki kažejo, da se je stanje na področju sodstva v Sloveniji izboljšalo. Kaže se napredek, prostor za izboljšanje pa je predvsem še na področju zastaranja zadev. Poročilo je pozitivno," je prepričana.

Dodala je, da poročilo ne potrebuje nobene dopolnitve. "Menimo, da poročilo prikazuje stanje na podlagi dejstev, verodostojnih in konkretnih podatkov, in to poročilo ne potrebuje nikakršne dopolnitve. Spremni dopis ruši ugled sodstva in tudi navzven škoduje ugledu Slovenije. Upamo, da bo Evropska komisija poročilo pripravila na podlagi objektivnih dejstev poročila, ne na podlagi priloženega dopisa," je dejala Janja Sluga.

Sluga: Še vedno verjamemo v profesionalnost, samostojnost in neodvisnost medijev

V SMC so se ob tem distancirali tudi od včerajšnjega zapisa premierja Janeza Janše. "Še vedno verjamemo v profesionalnost, samostojnost in neodvisnost medijev. Takšen način komuniciranja politike z mediji zagotovo ni nekaj, kar bi prispevalo k večji verodostojnosti obeh strani, medijev in politikov," je dejala Sluga.

V SMC si želijo čim manj napetih odnosov. Po besedah Sluge in oceni SMC so mediji v času epidemije več kot korektno odigrali svojo vlogo, zato je Janšev zapis še toliko manj primeren.

"Upam, da se strinjamo, da nikoli in nikdar ne moremo obupati že ob prvi oviri. Vsako oviro je treba pogledati skupaj, z vseh strani, se pogovoriti in videti, kako naprej," pa je odgovorila na vprašanje, kako dolgo bodo to v koaliciji še tolerirali.

Tonin: Resnico kot vrednoto dolžan zasledovati vsak politik in medij Predsednik NSi Matej Tonin se je ob razpravah o medijih, ki jih je z objavo zapisa na vladni strani o vojni z mediji sprožil premier Janez Janša, odzval na družbenem omrežju Twitter. Med drugim je zapisal, da imajo mediji in politiki veliko odgovornost, resnica pa da je tista vrednota, ki jo je dolžan zasledovati vsak politik in tudi medij.



"Objektivnost pri poročanju gradi demokracijo, pristranskost jo onemogoča," je pri tem še navedel Tonin. STA