Dve imeni v ospredju med kandidati za ustavnega sodnika

Na današnjem posvetovanju predsednika republike Boruta Pahorja s poslanskimi skupinami o kandidatih za sodnika ustavnega sodišča so poslanci izpostavili predvsem kandidaturi Andraža Terška in Barbare Zobec. Edino kandidatko podpirajo v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. Medtem pa so druge stranke napovedale podporo Teršku, piše STA.

Na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, ki so ga v uradu predsednika republike objavili 14. februarja, je prispelo sedem kandidatur – Barbare Zobec, Andraža Terška, Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana in Janeza Pogorelca.

SDS podpira Zobčevo

Foto: Ana Kovač Najprej se je Pahor sestal z Danijelom Krivcem, vodjo poslanske skupine SDS, kjer so se odločili podpreti kandidaturo Zobčeve. "S tem na nek način poskušamo ohraniti razmerje v ustavnem sodišču tudi, kar zadeva ženske kvote," je dejal v izjavi za medije. Potrdil je, da so v koaliciji pogovori o tem že potekali, poroča STA.

LMŠ bi Terška

V LMŠ pa podpirajo kandidata Terška. Po besedah vodje poslanske skupine Braneta Golubovića sta s Pahorjem govorila tudi o nekaterih drugih imenih. "A za zdaj ostajamo pri tem imenu," je dodal. Če Pahor Terška ne bo predlagal za ustavnega sodnika, pa so se v LMŠ pripravljeni pogovarjati tudi o drugih kandidatih.

SMC in SD še nista opravila vseh pogovorov

Nekatere stranke pa pogovorov s kandidati še niso opravile. Tako so se v SMC v torek sestali s polovico kandidatov, drugo polovico pogovorov nameravajo opraviti v četrtek. Po besedah vodje poslanske skupine Janje Sluga tako še nimajo izbranega imena.

"Tisto, kar pa že lahko v tem trenutku rečem, pa je, da si v SMC seveda želimo ženske kandidatke, glede na sestavo ustavnega sodišča, ki bo ostala po tem odhodu. S tega vidika bi si tudi mogoče želeli večji nabor ženskih kandidatk," je dodala. Z Zobčevo, ki je edina ženska kandidatka, so se že pogovorili.

Foto: STA

Tudi v SD pogovorov še niso opravili. A delo kandidatov poznajo, je povedal vodja poslanske skupine Matjaž Han. "Poznamo jih tako po vrednotah kot tudi strokovnosti," je dodal. V ožji izbor sprejemljivih kandidatov so uvrstili štiri, enega izmed kandidatov pa so ocenili kot neprimernega. Pahorja so z imeni seznanili, pozneje pa bodo javili tudi ime "glavnega favorita", poroča STA.

A o imenih Han ni želel govoriti. "Mi smo zdaj v opoziciji in vem, da tisti, ki ga bomo imenovali, gotovo ne bo dobil podpore. Te usode mu ne želim," je pojasnil. Na vprašanja novinarjev je pritrdil, da je v ožjem izboru Teršek, v izboru pa ni Zobčeve.

Levica kot najprimernejšega vidi Terška

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec pa je poudaril vlogo ustavnega sodišča, ki je ključno pri varovanju človekovih pravic in demokracije v državi. O kandidatih pa so presojali tudi na podlagi trenutnega obdobja.

Ocenili so, da je za to mesto najprimernejši Teršek. "Ocenjujemo, da je v svoji poklicni karieri večkrat dokazal, da zna razumeti tegobe, ki jih imajo ravno te ranljive skupine, in da razume, kakšna bi morala biti razmerja med močjo politike in močjo preostalih civilnih instanc v družbi," je povedal.

Kot neprimerno pa so v Levici ocenili Zobčevo, tudi na podlagi njenega delovanja na vrhovnem sodišču in sojenja v zadevi Patria. Vatovec je spomnil, da je tožilec takrat zahteval njeno izločitev, saj naj bi bila preveč naklonjena predsedniku SDS Janezu Janši.

NSi izbrala več primernih kandidatov

Tudi NSi je izbrala več kandidatov, ki jih ocenjuje kot primerne. Tako je vodja poslanske skupine Jožef Horvat predsedniku Pahorju predstavil celoten izbor kot tudi preferiranega kandidata. A o imenih danes ni govoril. Potrdil je le, da je med njimi tudi Zobčeva.

V četrtek se bo predsednik republike pogovoril še s predstavniki SAB, DeSUS, SNS in poslancema narodnosti, so sporočili iz urada.