Koalicija glede poziva sveta DeSUS k razrešitvi Pivčeve na torkovem sestanku

Tomaž Gantar je ob odhodu z rednega posveta vodij koalicijskih strank pojasnil, da se bodo sestanka udeležili vodje poslanskih skupin in predsedniki koalicijskih strank. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo premier sledil pozivu, pa je odgovoril, da je odločitev koalicijske stranke smiselno spoštovati. Gantar verjame, da jo bo premier spoštoval, poroča STA.

"Treba pa je to izpeljati. Razumem, da je tudi korektno, da opravi razgovor z ministrico Aleksandro Pivec, ki je delala v tej vladi," je dejal in pojasnil, da je ministrica danes odsotna. Na vprašanje, ali bi lahko bil torek zadnji dan v službi Pivčeve s polnimi pooblastili, pa je odvrnil, da ne ve, kakšen bo v torek dogovor in "kaj se bo navsezadnje sama odločila: ali odstopiti ali čakati na razrešitev".

Odzval se je tudi na ostre besede Pivčeve, da gre za njeno "diskreditacijo in likvidacijo" z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov. Kot je poudaril, je bil postopek v skladu z vsemi pravili, ki veljajo v stranki in so bila sprejeta demokratično.

Da je prišlo do padca javnomnenjske podpore stranki DeSUS, je po njegovih besedah logično glede na to, kaj se zadnje čase medijsko in javno dogaja. "Ljudje so naveličani javnega pranja perila in nesporazumov, to je jasno vsem," je dejal. To je po njegovih besedah zagotovo sprožila Pivčeva, v dogajanje pa so vpleteni vsi in "verjetno v tem delu na nek način soodgovorni".

Kot je še dejal, si ne dela nobenih utvar, morali bodo začeti pametno delati, razčiščevati svoje težave znotraj stranke in biti tvorni partner pri delu, ki ga opravljajo. Sicer pa je ponovil, da se za mesto predsednika stranke ne bo potegoval, in opozoril, da ima veliko dela v zahtevnem resorju, ki ga vodi, poroča STA.

O rekonstrukciji vlade niso govorili

Po njegovih besedah danes o morebitni rekonstrukciji vlade niso govorili. Za vodjo urada za demografijo pa bodo v okviru DeSUS najprej sprožili postopek in poskusili najti čim boljšega kandidata, je še povedal.

Dogajanje v DeSUS je vidneje na očeh javnosti vse od sredine poletja, ko se je tedanja predsednica stranke Pivčeva znašla pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob svojih obiskih na Krasu in v Izoli. Zaradi suma kršitve zakona o integriteti je Komisija za preprečevanje korupcije zoper Pivčevo uvedla postopek, spomni STA.

Sama je očitke zanikala, toda poslanska skupina se je predsednici odrekla in zahtevala njen odstop. Sledili so zapleti glede interpretacije pristojnosti sveta stranke za razrešitev vodstva stranke. Ko je Pivčeva ugotovila, da v organih stranke ne uživa večinske podpore, je s položaja vendarle odstopila, njen položaj pa je kot začasni zastopnik stranke prevzel Gantar.