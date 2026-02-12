Ko hitro ni več dovolj: internet za tempo sodobnega doma

Domača povezljivost pomeni veliko več kot samo hiter internet. Pomeni rešitve, ki so dovolj zmogljive za vse naprave v gospodinjstvu, dovolj stabilne za delo od doma in dovolj preproste, da jih lahko brez težav uporablja vsak. Telekom Slovenije je pripravil ponudbo paketov NEO z enotno akcijsko mesečno naročnino že od 32,99 EUR do dve leti – kombinacijo gigabitnih hitrosti, udobja sodobne televizije in storitev, ki se prilagodijo vašemu vsakdanu, doma ali v poslu.

Včasih je bilo dovolj, da je internet “delal”. Danes pa se v istem trenutku v ozadju prenašajo posodobitve, otroci gledajo vsebine na televiziji, nekdo ima videoklic, drugi igra spletno igro, tretji pa se zvečer sprošča ob seriji. In prav v takih trenutkih postane razlika očitna: stabilna povezava ni luksuz, ampak osnova udobnega doma.

NEO paketi zato stavijo na tisto, kar največ šteje v praksi: gigabitne hitrosti in zanesljivost optičnega omrežja.

Optika, ki je pripravljena na prihodnost

Eden najmočnejših argumentov za NEO je jasen: Telekom Slovenije se ponaša z največjim optičnim omrežjem v Sloveniji, kar mu omogoča zagotavljanje vrhunske kakovosti internetnih storitev za širok spekter uporabnikov. Ponudba vključuje hitrosti prenosa podatkov do 2 Gbit/s, kar pomeni izjemno hiter in stabilen internet za vse sodobne potrebe – od pretakanja 4K-vsebin do spletnega dela in igranja iger. Ob tem operater infrastrukturo nenehno nadgrajuje z uvedbo tehnologije XGS-PON, ki omogoča hitrosti do 10 Gbit/s in še večjo zmogljivost. Ko je optika na voljo, ne prinaša le višjih hitrosti, temveč predvsem bolj stabilno izkušnjo – tudi takrat, ko je doma »vse prižgano«.

Za uporabnika je ključno predvsem to, da se povezava ne izgubi ali preskakuje med več napravami, temveč ostaja odzivna in zanesljiva – pri delu, učenju, zabavi in vsem vmes.

Foto: Telekom Slovenije

Ni še optike? Brez skrbi.

Če na vašem naslovu optično omrežje še ni zgrajeno, je na voljo začasna rešitev, ki omogoča takojšnjo uporabo interneta in televizije prek mobilnega omrežja. Priklop je hiter in preprost – brez vrtanja in brez dodatnih posegov v stanovanje ali hišo. Opremo lahko naročite v najbližjem prodajnem centru ali s klicem na 041 700 700, nato pa jo prejmete po pošti in se brez odlašanja povežete v splet.

TV izkušnja, ki se prilagodi vam – ne obratno

Poleg interneta, NEO v ospredje postavlja tudi udobje sodobne televizije. V praksi to pomeni, da je iskanje vsebin hitrejše, izbira bolj pregledna in uporaba enostavnejša, nič več se vam ni treba ukvarjati z morjem nastavitev, da bi izkusili uporabnost, kot jo vi želite.

Telekom Slovenije se lahko pohvali z najbolj enostavnim glasovnim iskanjem1, to je NEO glasovno upravljanje – drobna funkcionalnost, ki v resnici precej spremeni vsakdan. Namesto dolgega klikanja in brskanja enostavno poveste, kaj želite gledati.

Ko želite odločitev brez dvoma

Pri naročniških paketih pogosto odlašamo, ker nas skrbi, ali bo storitev res takšna, kot obljublja. Zato sta pri NEO izpostavljeni tudi priznanji, ki gradita zaupanje: garancija zadovoljstva ter priznanje Best Buy Award za optični internet zanesljive povezave (2025–2026). Uživajte v dokazano najboljšem in najhitrejšem mobilnem omrežju, kar potrju­je pet prestižnih mednarodnih priznanj Spe­edtest Awards: za najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, mobilno omrež­je z najboljšo pokritostjo, omrežje z najboljšo mobilno igričarsko izkušnjo in omrežje z naj­boljšo mobilno videoizkušnjo v Sloveniji.2

Foto: Telekom Slovenije

1 Vir: Valicon, raziskava Spremljanje produktnih znamk – Neo, november 2025, n=1.019; 17.11.2025 - 23.11.2025

2 Nagrade za najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, mobilno omrežje z najboljšo pokritostjo, omrežje z najboljšo mobilno igričarsko izkušnjo in omrežje z najboljšo mobilno videoizkušnjo v Sloveniji 2025 temeljijo na anali­zi podatkov storitve Ookla® Speedtest Intelligence® za obdobje drugega polle­tja 2025. Velikost vzorca: 2.338.795 testnih meritev in 22.144.933 pregledov po­kritosti. Obdobje izvedbe: od 1. julija do 31. decembra 2025. Blagovna znamka Ookla® je uporabljena po licenci in z dovoljenjem.