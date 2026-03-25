Javna agencija za varstvo konkurence (AVK) je v okviru presoje koncentracije Telemacha Slovenija in T-2 16. marca začela postopek presoje skladnosti s pravili konkurence, ker je "izkazan resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence". S prevzemom bi se bistveno povečala tržna moč nastalega igralca predvsem pri fiksni telefoniji, širokopasovnem dostopu in dobavi TV-programov, pravijo.

"Ker koncentracija izkazuje resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence, se je agencija odločila za uvedbo postopka (...). Agencija ugotavlja, da je koncentracija podjetij Telemach in T-2 podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in da je izkazan resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence v Sloveniji," je danes na svoji spletni strani objavila Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK).

Ugotavlja, da pri prevzemu prihaja do horizontalnega prekrivanja dejavnosti na več maloprodajnih trgih, preučila pa bo tudi morebitne vertikalne učinke koncentracije.

Trg že močno koncentriran

AVK ugotavlja, da bi se s prevzemom stopnja koncentracije na maloprodajnem trgu mobilne telefonije še dodatno povečala. Najvišji tržni delež ima Telekom Slovenije, sledita Telemach in A1, podjetje T-2, ki ponuja le naročniško mobilno telefonijo, predplačniške pa ne, je četrti največji mobilni operater. "Predmetna koncentracija bi verjetno ustvarila spodbudo za zvišanje maloprodajnih cen ter bistveno zmanjšala možnost menjave operaterja, saj je trg že močno koncentriran," meni AVK.

Na maloprodajnem trgu mobilne telefonije bi ostali le trije operaterji, vsi ostali so le preprodajalci storitev (npr. Hot mobil, Softnet, Mega M), ki so v celoti odvisni od komercialnega veleprodajnega dostopa. Na maloprodajnem trgu fiksne telefonije je imel po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) Telemach v obdobju 2021–2024 najvišji tržni delež, od takrat pa se ta še povečuje. T-2 je tretji največji operater, tudi njemu se delež povečuje.

AVK opozarja, da bi Telemach s prevzemom T-2 na tem trgu pridobil prevladujoč položaj. "Glede na strukturo trga in močno stopnjo koncentracije obstaja verjetnost, da bo koncentracija na maloprodajnem trgu fiksne telefonije zaradi zmanjšanja konkurenčnega pritiska in povečane možnosti enostranskega ravnanja združenega podjetja povzročila bistveno oviranje učinkovite konkurence," je zapisala.

Prevzem bi po navedbah agencije povzročil tudi znatno spremembo v strukturi maloprodajnega trga fiksnega širokopasovnega dostopa. Obe podjetji imata v lasti pomembno infrastrukturo, zato bi združitev povzročila zmanjšanje števila konkurenčnih omrežij, kar bi bistveno zmanjšalo infrastrukturno konkurenco, meni AVK.

Tržni delež Telemacha raste

Telemach ima po podatkih Akosa na maloprodajnem trgu fiksnega širokopasovnega dostopa in fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta najvišji tržni delež. Ta mu v primerjavi s Telekomom Slovenije, ki je drugi največji operater, raste, T-2 je tretji največji operater. AVK ugotavlja, da obstaja verjetnost nastanka ali krepitve prevladujočega položaja in s tem resni pomisleki glede bistvenega zmanjšanja konkurence.

Tudi na maloprodajnem trgu linearnih TV-programov bi prišlo do združitve prvega in tretjega največjega ponudnika, združeno podjetje pa bi imelo več kot 50-odstotni tržni delež. Po prevzemu bi na trgu, ki je že sedaj močno koncentriran, ostali le trije večji operaterji.

AVK ugotavlja, da je T-2 pomembno gonilo konkurence na telekomunikacijskih trgih. "Z združitvijo bi se odpravil neposredni konkurenčni pritisk, ki ga podjetje T-2 izvaja na podjetje Telemach, kar bi lahko omogočilo združenemu podjetju, da ravna v večji meri neodvisno od svojih konkurentov, poslovnih partnerjev in končnih uporabnikov," meni agencija.

"Prevzem bi bistveno povečal tržno moč Telemacha in T-2 predvsem na maloprodajnih trgih fiksne telefonije, širokopasovnega dostopa, širokopasovnega dostopa do interneta in dobave linearnih TV-programov, s čimer bi lahko prišlo do bistvenega omejevanja učinkovite konkurence na ozemlju Slovenije," poudarja.

Prevzem povečuje tudi tveganje za nastanek t. i. koordiniranih protikonkurenčnih učinkov, ki lahko nastanejo, ko struktura trga po koncentraciji omogoča ali olajša tiho usklajeno ravnanje med preostalimi večjimi ponudniki.

Po predhodni analizi bi na vseh upoštevnih maloprodajnih trgih ostali predvsem trije večji ponudniki – združeno podjetje, Telekom Slovenije in A1 Slovenija. "Takšna struktura trga bi povečala preglednost trga in omogočila stabilnejše tržne razmere, kar zmanjšuje negotovost glede ravnanj preostalih udeležencev. To lahko posledično olajša vzajemno prilagajanje ravnanj podjetij tudi brez sklenitve sporazuma ali usklajenega ravnanja," med drugim še navaja AVK.

Soglasje varuha konkurence je pogoj za uveljavitev pogodbe o nakupu nekaj več kot 98-odstotnega deleža T-2, ki je bila sredi leta 2024 podpisana hkrati z dogovorom o poplačilu obveznosti T-2 do Slovenskega državnega holdinga (SDH). Telemach Slovenija je v prvi fazi pridobil 24,9-odstotni poslovni delež T-2, po morebitni odobritvi AVK pa bi delež povečal na najmanj 98,06 odstotka. Največji lastnik T-2 je podjetje Garnol, katerega lastnik je Jurij Krč s 73,65-odstotnim deležem.