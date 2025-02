Kmalu sneg v večjem delu države, zapade ga lahko od 10 do 25 centimetrov #animacija

Ob dotekanju hladnega zraka v naše kraje se bo v prihodnjih dneh precej shladilo, še posebej hladna bodo jutra. Pripravite se na dež, ki se bo ponoči okrepil, proti petkovemu jutru pa bo že prehajal v sneg. Snežna odeja se bo po napovedih Jureta Cedilnika iz agencije za okolje najdlje obdržala na Kočevskem in Notranjskem, a ne za dolgo. Od petka zjutraj do sobote velja tudi posebna previdnost zaradi sunkov burje ponekod na Primorskem. Ti lahko presežejo sto kilometrov na uro, zato so na agenciji za okolje prižgali oranžni alarm.

Po današnjem pretežno oblačnem vremenu s padavinami predvsem na Primorskem in Notranjskem, se bodo padavine ponoči okrepile in zajele večji del Slovenije.

Proti jutru bo dež od severozahoda prehejal v sneg in zapihal bo severovzhodni veter.

Intenzivnih 12 ur

"To bo dokaj hiter, ampak precej intenziven proces, vse skupaj ne bo trajalo zelo dolgo, dobrih 12 ur. Snežiti bo začelo zgodaj zjutraj, najprej na severovzhodu države, potem pa se bo snežna meja pomikala proti jugu. Predvsem na Kočevskem in Notranjskem se bo sneg najdlje obdržal," je za Siol.net vremensko napoved razkril dežurni prognostik pri agenciji za okolje Jure Cedilnik.

Od pet do deset centimetrov snega, višje še več

Snežilo naj bi vse do petka zvečer, v večjem delu države lahko pričakujemo od pet do deset centimetrov snega, še napoveduje Cedilnik. Ponekod bo verjetno snega le za vzorec.

"Morda bo kje manj kot pet centimetrov snega, ljubljanska kotlina verjetno ne bo prav močno pobeljena, vprašanje je tudi, kako se bo sneg prijel, glede na to, da so tla zelo topla. A vseeno nas čaka nekaj beline in ob tempertaurah, ki nas čakajo, bo ta sneg ponekdo verjetno obstal še večji del prihodnjega tedna."

V hribovitem svetu lahko zapade od 10 do 25 centimetrov snega. "Ker nato pričakujemo razmeroma nizke temperature, se bo sneg predvsem v višjih legah tudi obdržal," so pri agenciji napovedali na facebook strani.

Sunki preko sto kilometrov na uro

Predvsem za Vipavsko dolino in še nekatere kraje na Primorskem od petka zjutraj do sobote velja oranžno opozorilo zaradi sunkov burje, saj pričakujejo, da lahko ti presežejo sto kilometrov na uro.

Foto: Arso

"Posebna skrb je odveč, saj bo burja pihala na mestih, kjer je to precej normalno. Bodo pa sunki dokaj visoki in lahko bi vplivali na kakšno manjšo oviro v prometu," še meni Cedilnik.

Po snežni pošiljki suho vreme

Po petkovi snežni pošiljki bo vreme do druge polovice prihodnjega tedna suho, tudi nekaj sončnih žarkov nas bo razveselilo. Umiril se bo tudi veter, bo pa hladneje, predvsem temperature se bodo zjutraj spustile pdo ledišče. V nedeljo bo zjutraj po napovedih minus 5, v ponedeljek minus šest, v torek in sredo pa ob 7. uri zjutraj že minus 10 oziroma minus 11 stopinj Celzija.

Povsem običajno za ta čas

Trenutno vremensko dogajanje za ta čas ni nič posebnega, še doda naš sogovornik. "Zima še traja, res pa je, da smo bili v zadnjih letih morda vajeni manj izdatnih zim s takšnimi procesi, ki nas čakajo že v petek."

Med zanimivostmi, ki so jo objavili na agenciji za okolje, je leto 1985, ko so današnji ponekod zabeležili eno izmed najhladnejših juter v zadnjih desetletjih. V Kočevju so izmerili -27,4, na Pragerskem -27,1, v Rogaški Slatini -24,8, v Lendavi -23,8, v Sevnem nad Litijo -16,3 in v Godnjah na Krasu -15,5 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo precej nizke oblačnosti, na Primorskem bo pretežno jasno z burjo.