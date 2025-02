"V tem tednu se bomo malo bolj spogledovali z zimo. Vreme krojijo manjši višinski procesi in od njihove lege je odvisno, kaj se bo dogajalo pri tleh. Najbolj gotovo pa je, da bo teden oblačen vse do vikenda," je za Siol.net pojasnila meteorologinja Agencije za okolje (Arso) Katja Kozjek Mihelec. Do četrtka se bodo pojavljale rahle padavine, v noči na petek in v petek jih bo nekoliko več, v katerem agregatnem stanju bodo, pa bomo še videli, doda sogovornica.

Danes so možne rahle padavine na zahodu države, v večernem času in v noči na torek lahko na severovzhodu pade tudi kakšna snežinka. Podobno vreme se bo nadaljevalo v torek, v noči na sredo in čez dan gre pričakovati nekoliko več rahlih padavin, dež pa bo lahko prehajal v rahel sneg v notranjosti Slovenije.

"Iz četrtka na petek prihaja nad naše kraje bolj izrazita motnja, zaradi katere se bo hitro ohladilo. V petkovem jutru in dopoldnevu bi se lahko meja sneženja spustila do nižin. Pri napovedih smo konservativni, ker je do takrat še daleč. Trenutno so možnosti 50:50. Nekateri modeli kažejo, da bi znal tudi po nižinah zapasti kakšen centimeter snega, spet drugi modeli pa ne," je pojasnila meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.

Nekoliko bolj zimski scenarij se nakazuje konec tedna, a ker je bilo v letošnji zimi veliko takšnih situacij, kjer na koncu sneg ni prišel do nižin, so meteorologi pri napovedih previdni.

Prihodnji teden bo hladno in sončno

Konec tedna se bo ohladilo, nizke temperature se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem tednu. Temperature se bodo spustile do minus pet stopinj Celzija ali še nižje. Lahko pa si obetamo nekoliko več sonca, kot smo ga bili deležni v tem tednu.