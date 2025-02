Opolnoči se bo po izračunih portala Moje finance ob nespremenjenih trošarinah liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenil za 1,5 centa na 1,535 evra, liter dizelskega goriva pa za štiri cente na 1,575 evra za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za okoli pet centov na 1,17 evra za liter.

Opolnoči bodo začele veljati nove cene naftnih derivatov. Potem ko je bila po dveh zaporednih podražitvah cena 95-oktanskega bencina v zadnjem 14-dnevnem obdobju najvišja v zadnjih osmih mesecih, dizla pa v zadnjih 15 mesecih, tokrat po ocenah portala Moje finance prihaja do pocenitve vseh naftnih derivatov.

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina bo jutri treba odšteti 76,75 evra, kar je slab evro manj kot do zdaj. Več bodo privarčevali lastniki dizelskih motorjev, saj bo poln rezervoar cenejši za dobra dva evra. Po novem bodo zanj odšteli 78,75 evra. Največ bodo privarčevali kupci kurilnega olja za ogrevanje, saj bodo za tisoč litrov odšteli skoraj 50 evrov manj kot zdaj. Cena ob nakupu tisoč litrov bo po napovedih znašala 1.170 evrov, zdaj znaša 1.218 evrov.

Nove cene bodo veljale do vključno 24. februarja. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto.

Vlada ob zadnji podražitvi naftnih derivatov trošarin ni spreminjala. Nespremenjene so ostale tudi najvišje dovoljene marže, ki lahko zunaj območja avtocest in hitrih cest znašajo največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,08 evra za liter kurilnega olja.