Pogovori ministra za delo Luke Mesca s predstavniki sindikatov in delodajalcev na temo osnutka novele zakona o delovnih razmerjih, ki so se začeli v ponedeljek, še kar trajajo, zaključeni pa morajo biti še danes. Sindikati vztrajajo, da mora na vlado osnutek s čim več rešitvami, delodajalci pa, naj vključuje le ukrepe evropskih direktiv.

Kot kaže, bo dogovor glede t. i. male delavske ustave zelo trd oreh, saj večjega popuščanja ni zaznati na nobeni strani. Vsebinskih komentarjev ne sindikati ne delodajalci skladno z dogovorom ne dajejo.

Novinarji so Mesca čakali zaman

Potem ko se je torkovo srečanje zavleklo v pozno v noč, so se predstavniki vseh treh strani danes znova sešli ob 11. uri, se nato po informacijah STA že razšli, a jih je vladna stran poklicala nazaj za mizo. Minister Mesec je za 12.30 sklical izjavo za medije, ki pa jo je, čeprav so bili novinarji že zbrani in so ga kar nekaj časa čakali, preklical.

Časa za dogovor ni več veliko

Čas za dogovor se izteka danes, ker Mesec v četrtek potuje v tujino. Če soglasja ne bo, bo o tem, kakšno novelo bo poslala v obravnavo v DZ, odločala vlada. Po neuradnih informacijah STA je bil premier Robert Golob dejansko pripravljen prisluhniti delodajalcem, a se je, ko so sindikati zagrozili z ulico, potegnil nazaj.

STA je neuradno izvedela še, da bi se sindikati lahko odpovedali kakšni od v poletni osnutek vnesenih rešitev, tudi delodajalci naj bi imeli nekatere predloge, a naj bi se bili pripravljeni o njih pogajati v drugi fazi, kar pomeni, da bi zakon o delovnih razmerjih v bližnji prihodnosti odprli še enkrat.

Sindikati zagrozili z ulico

Pogajanja o noveli zakona o delovnih razmerjih so se v okviru posebne delovne skupine Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) začela decembra lani, predstavnikom ESS pa se o rešitvah ni uspelo uskladiti, zato je šel osnutek konec junija v javno obravnavo neusklajen.

Delodajalce je izkupiček razočaral, ob začetku javne obravnave pa so izpostavili, da je bila njihova stran v pogajanjih v izrazito neenakopravnem položaju in izigrana. Nedolgo zatem so tudi iz tega razloga zamrznili socialni dialog znotraj ESS.

Osnutek zakona je šel kljub temu v medresorsko usklajevanje in je bil že pripravljen za obravnavo na vladi, nato pa je sledil preobrat.

Po sestanku premierja Roberta Goloba in finančnega ministra Klemna Boštjančiča s predstavniki delodajalskih organizacij prejšnji teden so se namreč pojavile informacije, da bo šel osnutek novele na vlado v okrnjeni obliki, zgolj z določbami dveh evropskih direktiv, ki bi morale biti v slovenski pravni red prenesene že do 1. avgusta lani, zaradi česar Sloveniji grozi kazen Evropske komisije. Ob tej informaciji je med sindikati završalo, češ da so v tem primeru pripravljeni iti tudi na ulice.

Da bi umiril strasti, je minister Mesec za ponedeljek sklical sestanek socialnih partnerjev, pogovori pa še niso prinesli soglasja glede končnega osnutka.

Kaj prinaša osnutek novele zakona o delovnih razmerjih?

Osnutek novele na podlagi omenjenih evropskih direktiv prinaša pet dni neplačanega oskrbovalskega dopusta, določbe v zvezi s fleksibilnejšo možnostjo dela od doma in pravico delavca predlagati spremembo pogodbe o zaposlitvi – recimo namesto za določen za nedoločen čas.

Med drugimi spremembami iz osnutka, ki so bile v zadnjem hipu postavljene pod vprašaj, pa so prostovoljni štiri- ali šesturni delovnik, pravica do odklopa, pravica do 48-urnega počitka vsaj enkrat mesečno, omejevanje prekarnosti tudi z ukrepi na področju agencijskega dela, okrepljena varnost delavskih predstavnikov, zaščita žrtev nasilja v družini, tudi z dodatnimi dnevi dopusta, izenačenje delovnopravnih pravic rejnikov ipd.