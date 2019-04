Klampferjeva napovedala urgentne ukrepe za izboljšanje razmer v socialno-varstvenih zavodih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer se je danes iz prve roke lahko prepričala o težkih razmerah v Domu na Krasu. Na novinarski konferenci, ki je sledila, je varuh človekovih pravic Peter Svetina izpostavil najbolj pereče težave socialno-varstvenih zavodov, konkretno Doma na Krasu. Po njegovih besedah gre predvsem za mešanje oseb s težavami v duševnem zdravju, ki jih v domove napotijo sodišča, z ostalimi varovanci, prenatrpanost samih zavodov in preobremenjenost zaposlenih.

Po varuhovem mnenju ne moremo čakati na sistemske rešitve, ampak je napočil čas za urgentne prijeme. S tem se je strinjala tudi Klampferjeva in napovedala, da bo ministrstvo podprlo konkretne rešitve, ki jih predlaga vodstvo zavoda.

"Prva stvar, ki jo moramo rešiti, je, da zagotovimo varnost tako samim uporabnikom kot zaposlenim," je ocenila ministrica. Zato bo treba najprej ločiti tiste, ki so v zavod nameščeni po sklepu sodišča, od ostalih uporabnikov. Na ministrstvu bodo že v prihodnjem mesecu poskušali v ta namen zagotoviti dodatne kapacitete.

Sredstva za zagotavljanje varnosti, dodatnih kapacitet in dodatnih zaposlitev že predvidena

Klampferjeva je pojasnila, da so že namenili dodatna sredstva za Dom Lukavci, poleg tega pa že oblikujejo posebni varovalni oddelek v domu na Ptuju, kjer se zaposleni tudi že usposabljajo za delo s temi uporabniki. Sicer imajo na ministrstvu po rebalansu proračuna predvidena določena sredstva, ki jih bodo namenili prav reševanju problematik socialno-varstvenih zavodov, in sicer za zagotavljanje varnosti, dodatnih kapacitet in dodatnih zaposlitev.

V domu v Lokavcih naj bi zagotovili 12 dodatnih kapacitet, na Ptuju od 12 do 15, v Dutovljah pa iščejo rešitve za dvakrat 20 namestitvenih kapacitet, kar bi bilo po mnenju ministrice dovolj za rešitev akutnih stisk. Klampferjeva je ob tem napovedala, da bodo nove kapacitete zagotovili še v tem letu.

Dom na Krasu kapacitete išče zunaj sedanje lokacije

Direktor Doma na Krasu Matjaž Prelc je pojasnil, da glede na omejenost sedanje lokacije nove kapacitete iščejo zunaj. Ogledani imajo že dve možni lokaciji, ki pa ju še ni mogel razkriti. Čeprav je to še stvar dogovarjanj, pa po Prelčevem mnenju ob novih kapacitetah ne bo šlo niti brez dodatnih zaposlitev.

Trenutno imajo v domu sicer 171 stanovalcev ter še osem stanovalcev na varovanem oddelku. Zaposlenih je 140, največ v zdravstveno-negovalni in psihosocialni službi, kjer so tudi največje kadrovske potrebe, je še navedel Prelc.