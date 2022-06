Klakočar Zupančičeva in Šketa o delovanju državnega tožilstva

Klakočar Zupančičeva je v izjavi za medije dejala, da je izjemno vesela, da so bili po imenovanju nove ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan imenovani tožilci, ki so čakali na to, "da poprimejo za delo". Dodala je, da je bilo stanje tožilstva v zadnjih dveh letih slabo, saj je politika precej vplivala na delo tožilstva.

Prepričana je, da bodo imeli zdaj boljše pogoje za delo. Upa na dobro sodelovanje med ministrstvom za pravosodje in državnim tožilstvom pri spreminjanju zakonodaje. Klakočar Zupančičeva upa tudi na dobro sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve, ker je državno tožilstvo tesno povezano z delom policije.

Šketa predal poročilo o delu državnega tožilstva za leto 2021

Šketa se je predsednici DZ zahvalil za povabilo in ji predal tudi poročilo za leto 2021. Dejal je, da so imeli v zadnjem obdobju kadrovske težave z imenovanjem tožilcev na nacionalni ravni in tudi z evropskimi delegiranimi tožilci. "Oboji predstavljajo borbo proti kriminalu, oškodovanju premoženja in za varstvo pravic posameznikov, žrtev kaznivih dejanj," pravi Šketa.

Drago Šketa od vseh deležnikov, tako pravosodne ministrice kot tudi DZ, pričakuje sprejemanje zakonodajnih rešitev, ki bodo olajšale delo tožilstva, in zagotavljanje finančnih pogojev, ki bodo skrbeli tudi za podporno osebje. Foto: STA

Poleg kadrovske podpore pričakuje tudi debirokratizacijo dela tožilstva. V njegovem interesu in interesu vseh državljanov pa je, da imamo močno državno tožilstvo, ki se bo spopadlo z vsemi akterji. "Če ni kadrovsko popolnjenega državnega tožilstva, je tudi obvladovanje učinkovitega kazenskega pregona nemogoče zagotavljati," pravi.

Na vprašanje glede sodelovanja s policijo in očitke, da naj bi pisanje nekaterih ovadb trajalo nenavadno dolgo, je Šketa odgovoril, da je to predvsem naloga novega direktorja policije, "ki bo moral pod drobnogled vzeti, ali so se nekatere zadeve neupravičeno dolgo preiskovale". "Določeni državni tožilci so pri določnih zadevah, kot ste videli tudi iz javnosti, imeli probleme pri preiskovanju oz. je bil zamik," je dejal.

Poudaril je, da upa, da bodo roki postavljeni tudi policiji, ne samo tožilstvu in sodstvu. "Da bomo vsi trije deležniki v verigi pravičnosti učinkovito in hitro preiskovali in zaključevali svoje postopke," je še dejal.