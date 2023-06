Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da se moramo zavedati izzivov na javnofinančnem področju, ki so pred nami. Foto: Ana Kovač

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna, s katerim sta spregovorila o stanju javnih financ v Sloveniji. Kračun je predsednici DZ izročil tudi letno poročilo fiskalnega sveta in izpostavil, da je ta lani izpolnil "vse z zakonom predvidene naloge in še več", so sporočili iz DZ.