Kje se boste lahko cepili tudi ponoči?

Od nedelje do četrtka bo po državi potekala akcija Cepilni dnevi, s katero želijo doseči čim boljšo precepljenost. Med drugim bodo večjo dostopnost cepljenja proti covid-19 zagotavljali s podaljšanim delovnim časom 62 cepilnih centrov. Pri izvedbi akcije bosta sodelovala Civilna zaščita in Rdeči križ Slovenije, tudi s prevozi do cepilnih centrov.

Cepilni centri bodo v teh dneh odprti od 8. do 20. ure, v vsaki statistični regiji bo na eni lokaciji cepljenje proti covid-19 mogoče tudi ponoči, in sicer do 20. do 8. ure, je na današnji vladni novinarski konferenci spomnil minister za zdravje Janez Poklukar.

Nočni cepilni centri bodo v goriški, izolski, brežiški in celjski splošni bolnišnici, v zdravstvenih domovih Sežana, Postojna, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor, pa tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in Kliniki Golnik.

V obdobju cepilne akcije se z izjemo cepljenja otrok v starostni skupini od pet do 11 let na cepljenje ne bo treba naročiti, povsod bo omogočena tudi izbira cepiva.

Po ministrovih besedah bo cepljenje po občinah potekalo na "lokalno najbolj sprejemljiv način". Na terenu bodo prisotne tudi mobilne enote. Ob tem je navedel nekaj praktičnih primerov, kot na primer cepljenje v lovskem domu v borovniški občini in cepljenje v gasilskih domovih v občini Domžale. V Tolminu pa pripravljajo posebno telefonsko številko, na kateri se bo mogoče dogovoriti za brezplačni prevoz do cepilnega mesta.

Foto: Ministrstvo za zdravje Pri tem bodo pomagali tudi v vrstah Civilne zaščite in Rdečega križa. Poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan podpira cepilno akcijo. "Tukaj pred vami sem zato, ker verjamem strokovnjakom, kot sta profesor Borut Štrukelj in Roman Jerala, in seveda zdravstveni stroki in njihovim navedbam, da je cepljenje tisti ukrep, ki bo z najmanjšo škodo pripeljal do tega, da bomo epidemijo covid-19 zadovoljivo obvladovali," je dejal.

Prepričan je, da bo velika večina županov izkoristila možnost, da akcijo podprejo in jo organizirajo s pomočjo zdravstvenih domov ter vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih imajo v lokalni skupnosti. Če pa bodo potrebovali in zaprosili za pomoč regijske ali državne ravni, pa jim bodo z veseljem pomagali z vsemi sredstvi, ki jih imajo, je napovedal Šestan.

Ob tem je v teh dneh vesel pozitivnih poročil, ki jih prejema med pripravami na Cepilne dneve od regijskih poveljnikov, "saj to pomeni, da gredo stvari v pravo smer".

Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije (RKS) Cvetka Tomin pa je dejala, da spodbujajo vse ukrepe za to, da čim prej premagamo epidemijo covid-19. RKS s svojo mrežo pomaga v vseh lokalnih okoljih z obveščanjem prebivalcev, prevozi na cepilna mesta, usmerjanjem mobilnih enot, na cepilnih mestih pa pomagajo pri organizacijskih zadevah.

Poklukar bo v nedeljo tudi odprl nacionalno kampanjo, ko se bo v Zdravstvenem domu Bled cepil s poživitvenim odmerkom.

V zdravniških vrstah znova pozivajo k cepljenju

Pred nacionalno akcijo Cepilni dnevi v zdravniških vrstah, predvsem družinski zdravniki in pediatri, ponovno pozivajo k odločitvi za cepljenje proti covid-19. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je v luči širjenja koronavirusne različice omikron pozvala tudi k cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Beovićeva nestrpno pričakujejo rezultate raziskav o učinkovitosti cepiva zoper novo koronavirusno različico omikron. Po preliminarnih podatkih pred hujšim potekom bolezni in hospitalizacijo cepivo proizvajalcev Pfizer/BioNTech po dveh odmerkih zaščiti 70-odstotno, poživitveni odmerek pa bi to zaščito lahko še povečal. Ob tem je opozorila, da so to prve objave, ki še niso recenzirane.

Ob tem je po njenih besedah tudi težko reči, koliko časa bo zaščita trajala po cepljenju z osnovno shemo in enem poživitvenem odmerku. Treba je upoštevati tudi to, da se virus spreminja, zaradi česar bi lahko bil potreben tudi četrti odmerek.

Cepivo v 90 odstotkih prepreči covidno bolezen pri otrocih

Predsednik sekcije primarnih pediatrov Denis Baš je spomnil, da zdaj cepijo že otroke v starosti od pet do 11 let. Cepivo je po njegovih besedah preizkušeno in precej učinkovito, saj v 90 odstotkih prepreči covidno bolezen tudi pri otrocih.

"Jemljimo to kot možnost zavarovanja svojih otrok pred covid-19," je predlagal. Spomnil je, da je bilo v Sloveniji samo na pediatrični in infekcijski kliniki v Ljubljani hospitaliziranih več kot 200 otrok z boleznijo covid-19. Več kot 50 otrok je imelo zaplete, ki so zahtevali dolgotrajno zdravljenje, je dejal. "Tako ni res, da je covid-19 pri otrocih čisto nedolžna stvar," je poudaril.

Starši naj se postavijo v položaj otroka

Tistim staršem, ki se še niso cepili, pa je svetoval, naj se postavijo v položaj otroka. Pomislijo naj, kako se otrok počuti, ko mogoče eden od njegovih bližnjih, morda starš ali stari starš, zboli in mora celo v bolnišnico, je predlagal.

K cepljenju je v imenu odbora za osnovno zdravstvo pri zbornici in Mladih zdravnikov pozvala tudi družinska zdravnica Veronika Vezjak. Prav tako je javnosti prenesla poziv k cepljenju iz vrst njihovih bolnikov, med katerimi imajo nekateri tudi hude kronične bolezni.