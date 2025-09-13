Kitajski zunanji minister na obisku v Sloveniji, srečal se je s Tanjo Fajon

Zunanja ministra Slovenije in Kitajske Tanja Fajon in Wang Yi sta se danes po pogovoru v Ljubljani strinjala, da se odnosi med državama uspešno razvijajo. Poudarila sta še velik pomen multilateralizma ob trenutnih razmerah v svetu ter pomen odnosov med EU in Kitajsko.

Slovenija in Kitajska imata dolgoleten prijateljski dialog, je po srečanju s kitajskim kolegom, ki je v Sloveniji na uradnem obisku, dejala Fajon.

Wang pa je poudaril, da je Slovenija zgleden primer države, s katero Kitajska dobro sodeluje, ter dodal, da sta imela z ministrico poglobljen pogovor o krepitvi sodelovanja med državama.

Kitajski zunanji minister je v Ljubljano prispel iz Avstrije, v okviru evropske turneje bo nato obiskal še Poljsko. Foto: STA

Sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko se krepi

Vodja slovenske diplomacije je izpostavila gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko, ki se krepi, se je pa zavzela za večjo uravnoteženost blagovne menjave. Slovenija namreč trenutno beleži velik primanjkljaj. Izpostavila je tudi pomen stabilne dobave redkih kovin iz Kitajske za slovensko gospodarstvo.

Fajon je opozorila še na pomen stabilnih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko, ki so po njenih besedah v obojestranskem interesu. Wang pa je dejal, da bi morali Evropa in Kitajska sodelovati ter biti prijateljici in ne tekmici.

Vojna v Ukrajini in Gazi ter druga globalna vprašanja

Med kosilom, ki sledi izjavi za novinarje, naj bi ministra govorila predvsem o regionalnih vprašanjih, zlasti vojni v Ukrajini in v Gazi, ter drugih globalnih vprašanjih.

Foto: STA

V izjavi po dopoldanskem pogovoru sta sicer oba opozorila na pomen multilateralizma in spoštovanja načel Ustanovne listine ZN.

Wang je dejal, da je Kitajska odgovorna članica mednarodne skupnosti, ki želi spodbujati dialog in mirovna pogajanja. Zatrdil je še, da si njegova država ne prizadeva za to, da bi v svetu vzpostavili alternativo obstoječim strukturam, temveč želi sodelovati z vsemi odgovornimi državami za boljšo prihodnost sveta.

Fajonova Kitajsko poziva, naj pritisne na Rusijo za mir v Ukrajini

Fajon pa je Peking pozvala, naj uporabi ves vpliv, ki ga ima pri Rusiji, da ta preneha napadati Ukrajino, ter za dosego pravičnega in trajnega miru.

Wanga bosta danes sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, na programu ima še srečanje s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem.

