Kitajke sta Slovenca skrivala v prtljažniku #foto

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so prijeli izvajalca in tujke, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Državljana Slovenije sta tri državljanke Kitajske skrivala v prtljažniku avtomobila.

Med poostrenim nadzorom na avtocestnem postajališču Starine so policisti 23. 9. okoli 9. ure ustavili osebni avtomobil znamke BMW, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Ugotovili so, da 43-letna državljanka Slovenije in 44-letni državljan Slovenije v prtljažniku avtomobila prevažata tri državljanke Kitajske, ki so pred tem nezakonito prestopile državno mejo. Kršiteljema so odvzeli prostost, ju pridržali in kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter ju privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policijski postopki z državljankami Kitajske še potekajo, so še sporočili s policije. Foto: PU Novo mesto