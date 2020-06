Ker sta vozila vinjena, ju je policija pridržala do streznitve

Policisti z območja Policijske uprave Celje so v preteklih urah obravnavali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Oba voznika je policija pridržala do streznitve.

Okoli ene ure zjutraj so policisti v Preboldu ustavili voznika osebnega vozila, ki mu je test alkoholiziranosti pokazal 1,2 promila alkohola v krvi.

Podobno je policija posredovala tudi v Ločah, kjer je zasegla neregistrirano osebno vozilo voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel v krvi 1,3 promila alkohola. Voznik je imel ob tem na vozilu nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Policija je omenjenega voznika za tem še dvakrat obravnavala v Klokočovniku zaradi kršitve javnega reda in miru. Ker je kršitve nadaljeval in žalil občane ter jim grozil, ga je policija pridržala do streznitve. Neregistrirano vozilo, ki ga je voznik peljal brez vozniškega dovoljenja, je policija včeraj zasegla v Rimskih Toplicah, so sporočili s Policijske uprave Celje.