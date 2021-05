Ker niso bili pridni, bo polovica otrok ostala brez birme

V Svetem Juriju ob Ščavnici bo k birmi odšla le polovica tistih otrok, ki bi morala letos prejeti ta zakrament. In sicer zgolj tisti, ki so na to pripravljeni. Iz župnije so sporočili, da se od 60 otrok okoli polovica v sedmih mesecih ni niti enkrat odzvala na različna povabila k sodelovanju. Tako starši kot tudi otroci so razočarani. Več si oglejte v zgornjem prispevku.