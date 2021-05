Novo sproščanje ukrepov v Sloveniji

Notranji minister Aleš Hojs je med današnjo sejo vlade napovedal, da se omejitev zbiranja viša na 50 ljudi. Obisk kulturnih, športnih in drugih prireditev bo mogoč ob 50-odstotni zasedenosti sedišč za cepljene, prebolevnike in testirane. Spremembe so tudi pri obratovalnem času gostinskih lokalov, po novem bodo lahko odprti od pete do 22. ure.

Vlada je danes spremenila določbe o omejitvi zbiranja ljudi zaradi epidemije covid-19. Kot je za STA potrdil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, so jo z deset dvignili na 50. Z več odloki pa je vlada tudi opredelila obisk športnih, kulturnih in drugih prireditev, in sicer pri 50 odstotkih sedišč za cepljene, testirane in prebolevnike.

Omejitev 50-odstotne zasedenosti bo po navedbah Hojsa veljala tudi za obiske kinodvoran in cerkva.

Hojs je med sproščanji protikoronskih omejitev navedel tudi, da bo karanteno, ki bo odrejena pri vstopu v državo, zopet možno prekiniti po petih dneh z negativnim testom PCR.

Razdalja med osebami za mizo ni več določena

Vlada je na današnji seji podaljšala dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti. Po novem bo to od pete do 22. ure in ne več od sedme do 19. ure. Razdalja med robovi miz v notranjosti lokalov mora biti najmanj tri metre, razdalja med osebami za mizo pa več ni določena. Pogoj omejitve štirih oseb za mizo ob tem po novem ne velja za družine z otroki do 18 let, je tvitnilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada se je odločila tudi, da uvaja novo izjemo pri omejitvi 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora na enega potrošnika. Ta pogoj ne velja za otroke do 18 let v spremstvu skrbnikov ali za osebe, ki potrebujejo spremstvo, so pojasnili.

Odpirajo se igralni saloni

Kampi lahko ponujajo do 70 odstotkov razpoložljivih enot, do zdaj so lahko oddajali 30 enot.

Vlada je omogočila še obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo med peto in 22. uro pod pogojem prebolelosti, cepljenja oziroma opravljenega testa na novi koronavirus. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 odstotkov razpoložljivih kapacitet.